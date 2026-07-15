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高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆10日與高雄市教育產業工會會面，並在立法委員許智傑見證下簽署「六大教育訴求承諾書」並針對工會提出的訴求給予全數支持，他強調未來將納入施政藍圖，分階段落實，攜手打造優質穩定的教育環境。教產工會理事長何昶旭和創會理事長劉亞平對於賴瑞隆積極回應教育改革訴求，表示肯定，並期待改革逐步落實。賴瑞隆也承諾，未來將親自主持召開「教育圓桌會議」，邀請工會、家長與校長代表共同參與，讓第一線的專業聲音實質納入決策核心，期盼與地方教育夥伴攜手開創高雄教育新局。賴瑞隆表示，教育是城市最重要的投資，第一線教師更是教育最關鍵的基石。他強調，市府近年推動多項提升教育環境的政策成果，未來將全面延續、確實執行，確保政策長遠穩定。賴瑞隆指出，精緻化教學是未來趨勢，將在保障師生權益前提下，因地制宜訂定分年調降目標。他也表示，將積極增聘專業人力，補足校園輔導與管教需求，盤點非必要的指標評鑒與文書作業，透過行政減量，讓教師回歸教學本業，並逐年降低特教與幼師生比，研擬方案改善校園內不同身分人員，同工不同酬的現象，以實現教育正義。針對現代教育現場親師衝突的問題，賴瑞隆提出研議建置常設性「第三方公正調處機制」，推動落實溝通先行，減少不必要的校事會議，還給教師有尊嚴且不受干擾的教學空間。許智傑提及，自己從教育界出身，是高雄縣教師會創會理事，相當重視教育議題，未來將持續在立院推動教育改革，並與賴瑞隆共同協助高雄的教育政策推行，提供必要協助。