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越南警方近日宣布破獲一起重大國際鑽石走私案，涉案集團過去數年間涉嫌非法走私約2萬8000顆寶石，市值高達近1100萬美元。令人震驚的是，越南市值最大的上市珠寶巨頭「富潤珠寶（PNJ）」也捲入此案，其旗下的寶石鑑定子公司前主管已遭到警方逮捕。綜合媒體報導，越南警方於週二晚間發表聲明，稱針對這起運作多年的走私犯罪集團展開大規模收網行動，突擊搜查了20多處地點，主要集中於胡志明市，其中包括多家珠寶店以及涉案嫌疑人的住宅。在搜捕行動發生後，多間與此案相關的珠寶連鎖門市已無預警停業。走私集團的核心人物之一，正是富潤珠寶寶石鑑定實驗室（PNJ Laboratory）的前負責人鄧玉草（Dang Ngoc Thao）。他於本月稍早與其他30多名涉案人員一同被捕。警方調查發現，該集團從印度引進來源不明的鑽石，並透過香港作為中轉站，以「非法運輸」的方式走私進入越南境內。待走私鑽石抵達越南後，再由鄧玉草利用職務之便，涉嫌將鑽石原有的雷射刻字磨除，然後重新刻上PNJ公司的標籤，為這些來源不明的印度鑽石開立虛假的「官方優質認證」，隨後在越南市場以高價轉售。截至目前，越南警方已現場查扣1239顆走私鑽石，以及大批「完全無法提供發票、收據或原產地證明文件」的高級珠寶。針對前高層涉案引發的輿論風暴，富潤珠寶發表官方聲明表示，公司已經知悉警方對前員工展開調查一事，但強調「該事件純屬個人法律責任」，企圖與涉案嫌疑人劃清界線。富潤珠寶同時向消費者喊話，宣稱由其子公司認證的所有鑽石產品均「完全可追溯來源，且品質保證不受影響」。然而，市場對這份切割聲明並不買帳。自7月初首波逮捕行動曝光以來，富潤珠寶股票遭到投資人拋售，股價在短短半個月內已崩跌超過 25％。