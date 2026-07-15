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針對高雄市教育環境與教師權益，高雄市長參選人柯志恩今(15)日表示認同並呼應高雄市教育產業工會所提出的多項訴求，包含逐年降低班級人數、研議調降教學節數、調降特教生師比、力行行政減量、精進校事會議調處機制、減少親師內耗，以及未來每年召開教育圓桌會議，邀請教師、家長與校長三方代表共商教育大計。柯志恩也重申，未來若有機會擔任市長，無論面臨多大壓力，都將堅持教育專業，在保障學生受教權的同時，絕對捍衛教師的工作尊嚴，全力維護校園的和諧、秩序與安全。柯志恩強調，自己出身教育界，最理解第一線教育工作者的辛勞與困境，她將以具體行動與政見證明，柯志恩當市長，市府絕對會是教育工作者最堅實的靠山。她表示，高雄市教育產業工會這些主張與她長期在立法院教育及文化委員會關切的議題與政策方向完全一致。柯志恩也宣示，未來市府將建立專屬的市長室通報機制，學校可直接向市長室通報。她將親自面對並解決第一線的特權壓力，全面杜絕關說校園爭議事件，還給教師應有的教學尊嚴。柯志恩指出，自己絕非只會開空頭支票的政客。包含學生輔導法修法、學生輔導人力增聘、鼓勵專輔人員久任及調薪等重大法案與政策，都是她真正在立法院主導推動、實質爭取而來的成績。針對校園霸凌與教師頻繁面臨濫訴的結構性問題，柯志恩表示，這些亂象並未隨著時間消失，反而持續消耗基層教育能量。為此，她已在立法院率先提出校園安全與教師權益的主決議，強烈要求教育部必須在三個月內提出具體的改善報告。