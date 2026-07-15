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台灣人超挺梅西！運彩賠率與國際預測相反

▲目前台灣運彩預測阿根廷不讓分獲勝的賠率為2.10；預測和局則是2.70；預測英格蘭獲勝則是2.35，多數台灣球迷更看好梅西率領的阿根廷勝出。（圖／台灣運彩）

英格蘭、阿根廷進攻火力都強大！梅西能否爆發成關鍵

▲英格蘭隊長哈利·凱恩（Harry Kane）在本屆賽會已經有6顆進球，且「三獅軍團」在資格賽8戰全勝且零失球，本屆被視為奪冠熱門之一。（圖／路透／達志影像）

▲阿根廷陣中仍有現役球王梅西坐鎮，即便今年他已經39歲，他在世界盃上帶給大家的震撼與神奇表現有目共睹。（圖／取自Selección Argentina X）

阿根廷對決世仇英格蘭！過往對決戰績一次看

1966年8強賽：英格蘭1:0阿根廷

1986年8強賽：阿根廷2:1英格蘭

1998年16強賽：阿根廷2:2英格蘭；點球大賽阿根廷4:3英格蘭

2002年小組賽：英格蘭1:0阿根廷

2026年國際足總世界盃4強準決賽第二場「英阿大戰」，將於明（16）日凌晨3點正式開踢。目前預測機率皆已出爐，國際專家、超級電腦看好英格蘭勝出，但台灣運彩則看好梅西（Lionel Messi）帶領的阿根廷。對此，《NOWNEWS》今日新聞也帶您回顧英格蘭、阿根廷這組不只是在球場上的60年世仇對決紀錄。4年前梅西帶給台灣球迷的震撼印象還存在著！據目前國際足球（FIFA）排名，爭取連霸的阿根廷以1877.27積分排在第一名，英格蘭則是以1828.02排在第四名。目前台灣運彩預測阿根廷不讓分獲勝的賠率為2.10；預測和局則是2.70；預測英格蘭獲勝則是2.35，顯示多數台灣人更看好梅西率領的阿根廷勝出。不過國際上的預測機率，則呈現出不同趨勢，根據《Opta Analyst》使用超級電腦計算的賠率，英格蘭勝出的機率為 52.3%，衛冕軍阿根廷則是47.7%。Google賽前戰報也顯示，90分鐘正規時間勝率由英格蘭為35%，進入延長則有33%機率，阿根廷勝出則是32%。《Opta Analyst》也表示，英格蘭隊的進攻火力相當驚人，目前隊長凱恩（Harry Kane）以及貝林漢（Jude Bellingham）在本屆賽會都已經有6顆進球，這是世界盃歷史上首次出現，同一國家兩位球員在同一場比賽中都打入 6 個進球的新紀錄。至於阿根廷隊在 2026 年世界盃上打入了 17 個進球，這是本屆賽事中最高的進球數，他們只需要再進 1 個球就能打破他們之前的最好成績，達到 18 個進球。翻看阿根廷在本屆碰上的對手，分別有世界排名第 28 名阿爾及利亞、第 24 名奧地利、第 63 名約旦、 第 67 名維德角、第 29 名埃及還有第 19 名瑞士，平均為38名，創下世界盃史上晉級四強球隊「對手平均排名最低」新紀錄，因此賽前阿根廷也被認為是本屆4強奪冠機率最低的隊伍。不過阿根廷的陣容中，仍有現役球王梅西坐鎮，即便今年他已經39歲，他在世界盃上帶給大家的震撼與神奇表現有目共睹，因此在FIFA官方舉辦的賽前投票中，但就情感層面仍有59%球迷看好阿根廷勝出，許多世界球迷依然相信他能帶領阿國再創奇蹟。過往兩隊在世界盃戰績部分，英格蘭、阿根廷則是碰頭4次，各取得2勝，但雙方過往的國仇家恨的故事卻相當豐富。1966年世界盃，英格蘭在當年世界盃8強半準決賽以1:0擊敗阿根廷，隨後也一路過關斬將拿下隊史第一座大力神杯，但當年英格蘭總教練，在英格蘭對決阿根廷的賽後禁止球員與對手交換球衣，事後還謾罵阿根廷球員是動物，兩國自此在球場上結下樑子。1986年世界盃開始前，英國與阿根廷爆發福克蘭戰爭，雙方爭奪馬爾維納斯群島之主權，戰事最終由英軍贏下，數百名阿根廷士兵在這場戰役中陣亡。等到該屆世界盃開踢之後，阿根廷與英格蘭在8強碰頭，最終阿根廷傳奇球王馬拉度納（Diego Maradona）關鍵時刻在英格蘭的球門前，用「左手」將球點入球門，史上被稱作上帝之手 (The hand of God)，終場阿根廷就以2:1擊敗英格蘭。事後馬拉度納也大方坦承這顆進球有爭議，但這全是為戰爭中死去的阿根廷男孩復仇。1998年阿根廷與英格蘭這對世仇相隔12年再度對決，時任隊長貝克漢遭對手西蒙尼挑釁，忍不住伸腳攻擊，遭判紅牌出場，英格蘭以10人堅守住比分，雙方鏖戰到正規時間結束前仍以2:2戰平，但最終在PK大戰中落敗，這場比賽後貝克漢也被批評為主要戰犯。到了2002年日韓世界盃，英格蘭、阿根廷在小組賽就碰頭，最終關鍵時刻英格蘭獲得點球機會，由隊長貝克漢操刀，最終英格蘭贏下這場比賽，後續阿根廷也在該年度止步於小組賽。直到2026年之前，阿根廷、英國已經24年沒有對戰紀錄，但阿根廷也要求以客場深藍球衣出賽，這是過去他們2度擊敗英格蘭所穿的幸運色，這場世仇之戰格外引人注目。