2026年世界盃足球賽4強淘汰賽迎來最後一場對決，由英格蘭正面交鋒梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，爭奪最後一張冠軍戰門票。NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也再度出手，神蛙「蛙貴」這次沒有選擇任何一隊在正規時間獲勝，而是大膽預測雙方將在正規90分鐘、包含下半場傷停補時內踢成平手，必須進入延長賽才能決定誰能與西班牙會師決賽。
隨著賽事逐漸逼近最終章，蛙貴近期預測手感再度陷入低潮，目前累積戰績為14勝17敗，命中率45.2%。這場英格蘭與阿根廷之戰也是本屆世界盃最後一場4強淘汰賽，賽後冠軍戰與季軍戰對戰組合將正式底定，也讓蛙貴這次的選擇成為決賽週前最後一次「晉級劇本」預測。
梅西決戰三獅軍團 神蛙看見延長賽劇本
阿根廷將於台灣時間7月16日凌晨3點交手英格蘭，本場台灣運彩賽事編號1027，根據台灣運彩盤口資訊，英格蘭獨贏賠率2.35，和局2.70，阿根廷勝出2.10。讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.28，和局（阿根廷剛好贏1球）3.35，英格蘭受讓1球4.55。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.90、小球1.55。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，針對英格蘭與阿根廷的4強大戰做出選擇。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在象徵「和局」的金蛙球門區，看好兩隊在正規時間內互有攻防，卻都無法提前終結比賽，戰線可能一路延伸至延長賽，甚至上演殘酷的PK大戰。
阿根廷由梅西領軍，淘汰賽先後擊敗維德角、埃及與瑞士，持續朝衛冕目標前進；英格蘭則一路淘汰剛果民主共和國、墨西哥與挪威，逐步展現爭冠實力。兩隊陣中皆擁有足以改變戰局的頂尖球星，英格蘭前鋒凱恩（Harry Kane）與梅西之間的巨星對決，也讓這場4強戰成為全球球迷關注焦點。
最後決賽門票開搶 蛙貴能否止住連敗？
從小組賽一路預測到4強，蛙貴歷經神準開局、命中率低潮與短暫回升，每一次選擇都替世界盃增添不同話題。如今賽事即將進入冠軍戰與季軍戰階段，這也是蛙貴最後一次預測哪支球隊能從淘汰賽突圍，接下來的挑戰將直接聚焦最終名次與冠軍歸屬。
目前蛙貴累積14勝17敗，命中率45.2%。這回牠將答案押在正規時間和局，究竟英格蘭與阿根廷是否真會激戰超過90分鐘，還是梅西、凱恩或其他球星能提前完成致命一擊？答案將在比賽結束後正式揭曉。
隨著英阿大戰落幕，本屆世界盃冠軍戰與季軍戰組合也將全數出爐。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》走進世界盃最後決戰，看看神蛙能否在賽事尾聲再度上演神準預測。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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阿根廷將於台灣時間7月16日凌晨3點交手英格蘭，本場台灣運彩賽事編號1027，根據台灣運彩盤口資訊，英格蘭獨贏賠率2.35，和局2.70，阿根廷勝出2.10。讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.28，和局（阿根廷剛好贏1球）3.35，英格蘭受讓1球4.55。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.90、小球1.55。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，針對英格蘭與阿根廷的4強大戰做出選擇。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在象徵「和局」的金蛙球門區，看好兩隊在正規時間內互有攻防，卻都無法提前終結比賽，戰線可能一路延伸至延長賽，甚至上演殘酷的PK大戰。
阿根廷由梅西領軍，淘汰賽先後擊敗維德角、埃及與瑞士，持續朝衛冕目標前進；英格蘭則一路淘汰剛果民主共和國、墨西哥與挪威，逐步展現爭冠實力。兩隊陣中皆擁有足以改變戰局的頂尖球星，英格蘭前鋒凱恩（Harry Kane）與梅西之間的巨星對決，也讓這場4強戰成為全球球迷關注焦點。
從小組賽一路預測到4強，蛙貴歷經神準開局、命中率低潮與短暫回升，每一次選擇都替世界盃增添不同話題。如今賽事即將進入冠軍戰與季軍戰階段，這也是蛙貴最後一次預測哪支球隊能從淘汰賽突圍，接下來的挑戰將直接聚焦最終名次與冠軍歸屬。
目前蛙貴累積14勝17敗，命中率45.2%。這回牠將答案押在正規時間和局，究竟英格蘭與阿根廷是否真會激戰超過90分鐘，還是梅西、凱恩或其他球星能提前完成致命一擊？答案將在比賽結束後正式揭曉。
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