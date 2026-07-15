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美股週三（15日）盤前主要期貨指數小幅上揚，在上週於美股那斯達克掛牌的韓國記憶體巨頭SK海力士ADR走勢再度震盪，儘管白天韓股收盤大漲超過8%，美股盤前卻下跌5%。受到美股SK海力士ADR週二大漲27%激勵，SK海力士今日止跌回升，單日大漲8.8%，報2,082,000韓元，帶動韓國綜合股價指數上漲6.2%。然而，白天股價振奮並未讓美國掛牌的股票盤前再度乘勝追擊，SK海力士ADR盤前交易中下跌5.6%。根據Investing.com報導，巴克萊銀行（Barclays）率先對SK海力士在美上市的ADR發布報告，給予「增持」評級，目標價定為330美元。巴克萊銀行認為，供應緊張局面將持續至2027年，中國競爭對手在短期內威脅有限，加上SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）晶片領域的領先地位，將持續支撐公司實現顯著的盈利增長。巴克萊銀行預計，在人工智慧基礎設施支出推動下，全球DRAM需求將在未來數年持續超過供應。預估SK海力士到2027年底可能產生相當於目前市值逾40%的現金，這為公司在持續投資產能擴張的同時，提供了進行大規模股份回購的空間。巴克萊銀行也認為，SK海力士應能維持其在HBM晶片領域的領導地位，預計HBM定價將於2027年進一步走強，即便傳統記憶體價格趨於平穩，仍可支撐公司的營收與盈利增長。