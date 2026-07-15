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▲台灣電力公司高雄區營業處舉辦新卸任處長交接儀式，有台電公司人員與會。(圖／記者黃守作攝，2026.07.15)

▲台電公司配電處處長饒祐禎致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.07.15)

▲台電公司高雄區營業處新任處長林昶旭致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.07.15)

台灣電力公司高雄區營業處於今(15)日，在該營業處禮堂，舉辦新卸任處長交接儀式，原處長黃志榮屆齡退休，由台電公司配電處副處長林昶旭接任，以利高雄區營業處處務之推動。台灣電力公司高雄區營業處新卸任處長交接儀式，是由台電高雄區營業處處長黃志榮主持，有台電公司配電處處長饒祐禎、鳳山區營業處處長黃明舜、屏東區營業處處長仇忠銘、高雄市政府勞工局局長江健興、勞工檢查處處長郭清吉、經濟發展局副局長陳怡良、工務局副局長吳瑞川、台灣區電氣工程工業公會理事長張麗等人，以及台電公司人員與會。台灣電力公司高雄區營業處舉辦新卸任處長交接儀式，在台電公司配電處處長饒祐禎(中)監交下，由卸任處長黃志榮將印信交給新任處長林昶旭，以利高雄區營業處處務之推動。台電公司配電處處長饒祐禎表示，卸任處長黃志榮於1987年進入台電服務，2024年接任高雄區營業處處長，在高雄區處任職處長2年，帶領高雄區處繳出亮麗成績，如達成高雄區處饋線全面自動化目標，大幅減少查修與停電時間，讓高雄區處供電更穩定，並帶領高雄區處節電服務團隊提供逾817家企業及機關節電訪視及診斷服務，更榮獲高雄市114年度優良管挖工程銅掘獎、113-114年度再生能源『太陽光電發電系統』推廣最友善服務獎等獎項。饒祐禎說，新任處長林昶旭歷任台電公司配電處副處長、高雄區處電務副處長，以及彰化區處電務副處長等職務，此次第三度回到高雄工作的他，對高雄有著濃厚情感。林昶旭指出，看到自己過去曾經共事過的長官及同仁，又再次碰面，既感動又感性，他相信，自己過去和團隊培養出的工作默契，未來將帶領高雄區處，強化工作安全、提升電網韌性，並傾聽同仁聲音，共同打造快樂職場，他會讓高雄區處在面對接下來的能源轉型、極端氣候，以及日益增加的用電需求三大挑戰中，成為團隊最好的推進器。