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▲曾敬驊當年在影壇初試啼聲即交出亮眼成績，入行不到2年，主演的2部電影《返校》、《刻在你心底的名字》票房都破億，個人還憑前作入圍金馬獎最佳新演員。。（圖／記者趙文彬攝）

影壇小生曾敬驊前陣子奪下全球OTT大獎最佳男主角，成為今年金鐘獎視帝的熱門人選，下半年則有和日本影后岸井雪乃主演的新片《鼠一般的你》將上映，工作滿檔的他近日南下嘉義，收工時朝聖當地牛雜湯店，店家向《NOWNEWS今日新聞》大讚男神「親切如鄰家男孩」。嘉義牛雜湯名店「嘉義王媽媽牛雜湯&牛肉乾」昨（15）日在臉書分享和曾敬驊的合照，可見曾敬驊帶著妝髮，穿水藍色V領上衣，露出陽光笑容和店員合影，配文寫下：「今天店裡迎來一位特別帥氣的客人！小編都沒心情上班了！只想看帥哥！謝謝曾敬驊來品嚐台灣本產牛的好滋味！」據了解，曾敬驊昨天現身嘉義進行拍攝工作，中午約12點多，與團隊前往該間牛雜湯店用餐，工作人員向店家點了一碗牛雜湯給曾敬驊嘗鮮，男神吃過後誇讚「好吃」，並與店家小編留下一張合照，店家形容曾敬驊本人很親切，就如一位鄰家男孩。該間牛雜湯小吃店位於嘉義東市場內，舊名為「王家祖傳本產牛雜湯」，至今已經傳承至第四代，飄香超過百年，每天早上6點就開始營業，原本是在地人的台式早午餐，現在已經成為觀光客到嘉義必訪的超人氣老字號美食。