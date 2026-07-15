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受到追蹤三星與SK海力士的兩倍槓桿ETF影響，韓國股市近一個月以來不斷下跌且震盪劇烈，股票市場變化也引發社會案件，韓國釜山一名男子因股票慘賠，持刀攻擊一名財經YouTuber。根據朝鮮日報報導，釜山發生一起因投資糾紛引起的流血事件。一名20多歲的男子因盲目聽信某知名股票投資網紅（YouTuber）的建議，結果面臨巨額虧損。該男子因心生怨恨，竟持凶器伏擊並刺傷該名網紅，隨後遭到警方逮捕。釜山南部警察署於14日宣布，已依涉嫌殺人未遂罪名，緊急拘留了這名20多歲的嫌犯（以下簡稱 A 某）。這起事件發生在 7月13日上午約 8 時左右，案發地點位於釜山市南區一棟商辦大樓，20多歲嫌犯涉嫌在上述時間與地點，持凶器朝一名40多歲男子連刺數刀，隨後迅速逃離現場。據警方初步調查，被害人是一名專門分享股票投資的 YouTube 創作者。嫌犯則是該頻道的忠實訂閱者。嫌犯供稱，自己先依據這名網紅在影片中推薦的標的進行投資，未料最後慘賠、損失慘重。他因無法承受重大財物損失，決定展開報復。案發當天，嫌犯事先掌握了這名投資網紅的行蹤，並攜帶凶器在現場埋伏。一見到男子現身，便上前進行攻擊。這名財經網紅雖身受重傷，但經緊急送醫救治後，目前已脫離生命危險。釜山警方表示，目前正針對嫌犯的具體犯罪經過與確切的作案動機進行更深入的偵訊，並計畫在調查完畢後，向法院申請正式的逮捕令。