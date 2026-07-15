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▲日前彰化員林高中附近道路積淹水，網友提醒用路人注意安全。（圖／Threads@ghost.0627）

超強颱風巴威日前先擦過台灣，接著直撲中國東部沿海，在浙江兩度登陸釀成慘重災情。有趣的是，兩地淹水畫面同步在網路上流傳後，卻意外掀起一波「兩岸淹水大對比」熱議，不少中國網友看到台灣淹水畫面後直呼震驚，理由竟不是水有多深，而是水面上「怎麼幾乎看不到垃圾」。台灣日前因巴威颱風外圍環流影響，多地出現淹水災情，相關畫面隨後傳到中國網路平台。YouTube頻道「流浪者日記ing」頻道主小坤近日發布影片指出，中國網友看到台灣淹水畫面後，最震驚的並非積水深度，而是水面上為何看不到大量垃圾漂浮。小坤透露，有中國網友甚至忍不住在相關影片下方留言直呼：「台灣街道淹水都這麼乾淨的嗎？」小坤在影片中分析，很多台灣朋友可能覺得這個現象莫名其妙，但一場大雨其實就像一座城市最誠實的體檢報告，淹水畫面裡飄出來的不只是垃圾，更是這座城市平時的生活習慣與管理方式的縮影。他解釋，許多中國城市習慣在社區設置大型垃圾桶或集中收運點，居民下樓丟完垃圾後便不再過問，方便歸方便，但一旦垃圾桶沒能及時清運，遇上暴雨或洪水，堆積在垃圾桶旁的塑膠袋、紙箱、飯盒等雜物，很容易被雨水直接沖上街道。相較之下，小坤指出，台灣採行的是「垃圾不落地」政策，垃圾車會在固定時段進入社區，音樂一響，居民便會提著分類好的垃圾袋下樓排隊丟棄。這項政策帶來的明顯效果，就是大量生活垃圾通常不會全天候堆放在街道旁或社區內，不必坐等一場暴雨來幫忙「集體搬家」，這也是為何台灣街頭淹水後，會出現水質清澈見底這種特殊畫面的關鍵原因。這支影片PO出後迅速引發兩岸網友熱烈討論，不少台灣網友紛紛留言表示：「這是台灣實施垃圾不落地的成效」、「你不提醒我還沒想到」。不過也有觀察指出，這類「淹水畫面對比」本質上仍屬網路社群基於流傳影片做出的觀察評論，實際淹水畫面是否「乾淨」，除了垃圾清運制度差異外，也可能受到降雨強度、淹水持續時間長短，以及拍攝地點是否位於商業區、河岸周邊等垃圾堆放熱點等多重因素影響，但「垃圾不落地」政策確實是台灣長年推行、且與中國多數城市做法明顯不同的重要制度差異。