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▲千千近日在《請世界吃桌》中，因隋棠強勢交換工作，遭網友質疑被欺負，不過好友視網膜認為對方不是會勉強自己的人。（圖／記者嚴俊強攝影）

節目《前輩！借過一下》由旅居日本的視網膜（陳子見）跨海返台主持，今（15）日舉辦記者會，談到近期YouTuber好友千千與隋棠在《請世界吃桌》中的互動遭疑被欺負，視網膜緩頰說千千並不是會輕易被施壓。而被問到蔡阿嘎老婆二伯的品牌「HAHABABY」爭議，視網膜轉而低調，未對此事多加評論。千千近日在《請世界吃桌》中，因隋棠強勢交換工作，遭網友質疑被欺負，事後她在直播中強調，自己沒有被欺負，跟大家感情都很好，不過千千澄清後又有部分粉絲認為有點欲蓋彌彰的感覺。對此，好友視網膜受訪時表示有看到相關討論，不過沒有特別詢問千千，但以自己的了解，千千並不是會輕易被施壓、勉強自己的人。視網膜向來對各種話題侃侃而談，不過被問到近期蔡阿嘎老婆二伯的品牌「HAHABABY」捲入抄襲爭議，他表示有看到相關新聞，「但就沒有什麼評論。」態度相當低調。旅居日本三個月的視網膜，這次為了主持《前輩！借過一下》往返台日兩地，提到頻繁跨海工作，他透露第一次在六月初準備返台前心情有些複雜，一方面覺得在日本的時間過得太快，一方面又十分想念台灣的食物和飲料，沒想到回台後立刻確認「胃還是最喜歡家鄉的味道」，開始狂吃狂喝飲料、滷肉飯、雞腿飯等美食，笑說能因為工作常常飛回台灣，就代表可以一直吃到、喝到熟悉的台灣味。視網膜也直呼台北的家真的很舒服，「回去除了有出差的感覺，也有一點度假的氛圍。」目前除了節目錄影外，大部分台灣工作都能在日本完成，預計這一年暫時維持台日兩地工作的模式，更不忘幽默喊話：「當然萬一有錢很多的工作，我絕對會特地飛回去！」