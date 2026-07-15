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▲70歲的左營國中進修部畢業生林龍憲（圖中）在女兒的陪同下，與市長陳其邁合影紀念畢業的喜悅。(圖／高市府教育局提供)

高雄市「114學年度模範生及市長獎畢業生與市長合影活動」今（15）日第三場在高雄師範大學演藝廳舉行北高雄場次，來自三民、新興、前金、鹽埕、鼓山與左營等6區的優秀畢業生齊聚一堂，與市長陳其邁留下珍貴合影。今天畢業生與市長合影活動現場，不僅洋溢著畢業的喜悅，更充滿青春創意與溫馨氛圍。許多畢業生特地邀請家人一同見證人生重要時刻，也有人帶著最珍愛的毛小孩同行，包括愛犬、兔子及貓咪，共同分享獲獎榮耀；更有學生手持西洋劍、身穿攀岩裝備，展現自己的專長與熱愛，不少人則穿上支持世界盃足球賽各國代表隊的球衣，展現青春活力與國際視野。「年齡從來不是學習的終點！」70歲的左營國中進修部畢業生林龍憲，六歲時因小兒麻痺，導致雙腳無法正常行走，但他仍用三年來風雨無阻的堅持，一台摩托車戴上輪椅，寫下他艱辛求學之路，不僅榮獲模範生、市長獎，更因三年全勤獲學校特別頒獎表揚。林龍憲年少時因家境困難，為了分擔家計，他放棄升學投入印刷工作，直到三年前才重返校園，圓夢求學。課堂上認真學習、與同學互相扶持，成為師生眼中的最佳典範。他本身更樂於助人32年來捐血不斷，平均一年捐血1200 CC；今年畢業，他將繼續就讀左營高中進修部，一圓未完成的學習旅程；他感謝同學一路相伴、彼此鼓勵，也感謝老師耐心教導。新莊高中市長獎暨模範生王歆詠，在全國單字、英文作文、英語辯論、閱讀心得與高雄市國文作文等競賽屢獲佳績，並代表學校赴日本名古屋參加世界青年會議，與各國青年共同關注難民議題，勇奪大會白金獎；自幼從未剪髮的她，有一頭烏黑亮麗超過140公分的秀髮，也將於今年暑假捐贈癌症病友，以行動傳遞溫暖；更因積極樂觀、孝親感恩，獲選校內3Q達人AQ達人及慈孝家庭第一名，成為品學兼優的最佳典範。高市府教局長吳立森說，「模範生及市長獎畢業生與市長合影活動」不僅是一場畢業盛會，更是對孩子努力與成長的最高肯定。高雄市今年透過五大分區辦理，讓更多親師生能共同就近參與這份榮耀與感動，也期盼每位畢業生帶著師長的教誨、家人的支持與同學的祝福，勇敢追逐夢想，在未來的人生舞臺上持續發光發熱。