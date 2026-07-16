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洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）超級球星詹姆斯（LeBron James）的自由市場動向即將揭曉。在各界引頸期盼之際，有分析師看衰即將滿41歲的詹姆斯在新賽季將「毫無影響力」，這番言論引來詹皇本人在社群媒體上以大笑符號反擊。同時，金州勇士（Golden State Warriors）總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也罕見透露球隊陣容「即將拍板」，暗示詹皇的最終決定隨時可能出爐。即將迎來生涯第24個賽季的詹姆斯，日前遭到分析師布洛克曼（Chris Brockman）在節目《Rich Eisen Show》上無情看衰。布洛克曼直言：「大家最好做好準備，詹姆斯在這個賽季將會毫無影響力（non-factor），他只不過是活在過去。」這番言論立刻引起詹姆斯本人的注意，他隨即在Instagram限時動態上發布了一連串「笑哭」的表情符號作為強烈回應。事實上，詹姆斯絕對有底氣反駁，他在上個賽季依然繳出極具主宰力的數據，場均20.9分、7.2助攻、6.1籃板、1.2抄截，命中率51%。在同隊球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）雙雙缺陣的情況下，仍帶領湖人於季後賽首輪爆冷淘汰休士頓火箭（Houston Rockets）。關於詹姆斯的下一步，外界預期他將在週末出席紐約的「Fanatics Fest」活動前正式對外宣布。消息人士指出，詹姆斯甚至願意簽下老將底薪合約，以確保他加盟的爭冠球隊能保留原有的核心陣容。儘管ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）日前指出，詹姆斯的目光已鎖定在克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）、費城76人（Philadelphia 76ers）與邁阿密熱火（Miami Heat）三支東區球隊，但勇士球團始終沒有放棄追求。陣中球星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）更是持續親自招募。在此關鍵時刻，勇士總管鄧李維在夏季聯賽受訪時拋出耐人尋味的發言：「我想我們已經接近完成陣容名單的最終確定，我們很期待那個完成的時刻。」雖然鄧李維的發言一如往常般謹慎，但在詹姆斯即將做出決定的這一週，這番「接近完成陣容」的言論很難不讓人產生聯想。這意味著勇士若不是已經確認無緣網羅詹姆斯而準備替休賽季收尾，就是已經提前掌握了即將震撼聯盟的重磅消息。