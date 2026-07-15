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▲阿湯哥確定將在世界盃閉幕典禮「特別亮相」。（圖／FIFA粉絲專頁）

2026世界盃足球賽將在台灣時間20日凌晨3點舉行決賽，國際足球總會（FIFA）今（15）日宣布，好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）等多位明星將擔任閉幕式的嘉賓，並神祕地透露阿湯哥將會「特別亮相」，令全球影迷高度期待。FIFA表示，湯姆克魯斯將參加7月20日舉行的世界盃閉幕典禮，但官方沒有公開阿湯哥的具體表演細節，僅以「特別現身」（Special Appearance）大賣關子，除了湯姆克魯斯，美國天后珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）將在決賽前領唱美國國歌。其他閉幕式表演嘉賓還有義大利天后蘿拉普西妮（Laura Pausini）、前小野貓主唱妮可舒辛格（Nicole Scherzinger） 及英國流行天王羅比威廉斯（Robbie Williams），知名人氣實況主IShowSpeed也將登台表演。此外，本次世界盃決賽也首度效法NFL超級盃舉辦中場秀，中場休息將延長至30分鐘，由酷玩樂團（Coldplay）主唱策劃，小賈斯汀（Justin Bieber）、瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）及防彈少年團（BTS）等大牌巨星都將登場同台演出。