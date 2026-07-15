我是廣告 請繼續往下閱讀

嫌犯案發後火速離職改行助產士

日本千葉縣發生一起駭人聽聞的醫療謀殺案。一名51歲的護理師，涉嫌在醫院病患的點滴管中混入糞便，導致一名75歲的老翁因敗血症死亡。千葉縣警方今（15）日依殺人罪嫌，將這名已離職的護理師逮捕歸案。根據《讀賣新聞》報導，51歲的古川美由紀涉嫌於今年1月30日凌晨3時55分左右，在任職的柏田中醫院內，利於值夜班之便，向一位75歲男患者所使用的點滴延長管中，惡意混入人類糞便。隔日（31日）晚間10時30分左右，受害者就因病情急遽惡化，宣告不治。司法解剖結果顯示，其死因為敗血症引發的多重器官衰竭，且其體內被驗出了大量僅存在於人類糞便中的特定細菌。有眼尖的醫院同仁發現，患者病房點滴的延長管中，竟然呈現不尋常的茶褐色液體。院方察覺異狀後，於2月1日向當地警方報警，這起駭人聽聞的命案才因此浮出水面。警方調查指出，案發當晚，古川美由紀正是該病房的夜班護理長。院內的監視器畫面明確拍下，在案發的關鍵時間點，僅有古川美由紀曾頻繁出入受害人的病房。在警方展開深入調查之際，古川美由紀於2月底辦理自願離職。離職後前往東京都內的一家醫院，擔任助產士。面對警方的偵訊與指控，古川美由紀全盤否認犯行，堅稱自己沒有在點滴延長管中動手腳。警方目前仍在進一步調查犯案動機和案發詳細情況。對此，柏田中醫院的母集團今日發表聲明，對此案表示譴責與遺憾，「作為曾服務於醫療機構的職員，這是絕對無法被原諒的惡劣行徑。我們將全力配合警方調查，努力釐清事實真相」。