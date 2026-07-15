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2026年美加墨世界盃四強準決賽迎來備受矚目的「英阿大戰」，英格蘭將強碰由球王梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷。面對狀態依然火熱的梅西，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽前記者會上拋出戰術震撼彈，透露自己正認真考慮採取「全場盯人」戰術來限制這位超級巨星。但此戰術卻遭到前國腳後衛沃克（Kyle Walker）反對，他認為此舉會讓球隊留下身後的空間，並可能激怒梅西。談及對手陣中的靈魂人物梅西，圖赫爾毫不吝嗇讚美之詞：「他的表現、帶領球隊前進的方式，簡直不可思議。他在本屆賽事中承擔的責任與展現出的比賽品質，已經讓人無話可說。他就是阿根廷的絕對核心。」圖赫爾深知阿根廷的戰術幾乎都圍繞著梅西展開。「他們喜歡在中路配合短傳，尋找防線之間的空檔。一旦梅西拿到球，其他球員的跑動就會立刻啟動，配合與技術執行都處於最高水準，這讓我們需要應對很多事情。」對於如何防守梅西，圖赫爾透露了一個大膽的想法：「我確實想過，是否要採用一種非常傳統的『全場盯人』方式。」雖然他表示目前還不確定最終是否會執行，但這個念頭確實在他腦海中盤旋過。「所有人都知道梅西喜歡出現在哪些區域。他總是比球場上的其他人更早看到空檔，皮球彷彿總會落到他腳下，然後他能為自己的左腳創造出空間，以最高水準完成處理。」圖赫爾坦言，即便教練團在梅西的比賽中找到了一些規律，梅西也總能找到新的辦法與模式來突破防線。「這正是他的超能力。面對衛冕冠軍與梅西非常特別，這是一場發生在重大賽事中的重量級對決。」然而，圖赫爾的「人盯人」構想，卻遭到前英格蘭國腳、曾效力曼城的後衛沃克的強烈反對。沃克在《太陽報》的專欄中結合自身防守梅西的經驗，警告這項戰術不僅無效，還可能引火上身。「如果我知道怎麼防住梅西，那我大概會成為史上最偉大的教練，因為太多人嘗試過都失敗了。」沃克回憶起代表曼城交手巴黎聖日耳曼的經驗：「我們70分鐘都把他牢牢控制住，結果突然之間，他跟姆巴佩打了一個二過一，把球兜進絕對死角。這就是為什麼他可能是歷史最佳球員。」沃克強調，梅西雖然不太回防，但他將所有精力保留在持球爆發的那一刻。針對人盯人戰術，沃克給出誠懇建議：「如果你派專人盯他，會不會反而忽略了他回防不及時留下的身後空間？我不介意人盯人，但我認為這對他不管用。他很可能會把它當作一個個人挑戰，去向你證明你根本盯不住他。所以我的建議是：不要去激怒這頭沉睡的雄獅。」沃克最後也勉勵英格蘭陣中的小老弟，認為球隊應該將注意力放在發揮自身實力上，讓阿根廷來操心英格蘭，而不是將所有心力全耗費在防守梅西身上。