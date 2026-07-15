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▲台灣港務公司與高雄科技大學續簽合作備忘錄，有台灣港務公司及高雄科技大學代表與會。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉致詞。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉(左)與高雄科技大學校長吳忠信(右)互送紀念品。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司與高雄科技大學於14日下午，在高雄港港史館，舉行續簽合作備忘錄儀式，雙方聚焦於港口智慧化及永續轉型發展趨勢，期結合產業實務與學術研究能量，深化港航產業發展、技術創新及人才培育合作，共同提升台灣港群競爭力。台灣港務公司與高雄科技大學續簽合作備忘錄儀式，是由台灣港務公司董事長周永暉主持，有台灣港務公司及高雄科技大學代表與會，並由台灣港務公司董事長周永暉與高雄科技大學校長吳忠信共同簽署合作備忘錄。台灣港務公司董事長周永暉表示，面對國際航運市場快速變遷，以及智慧科技、淨零排放與能源轉型等挑戰，台灣港群正積極推動智慧港口、綠色港埠及韌性供應鏈等重要工作，未來港口競爭力除仰賴硬體建設外，更需要科技應用及專業人才的支撐。周永暉指出，高雄科技大學長期深耕海洋、航運及工程相關領域，具備豐富教學與研究成果，台灣港務公司與高雄科技大學自2018年即建立合作關係，多年來累積良好成果，此次再度合作，雙方將針對港口營運管理、智慧科技應用、永續發展、能源轉型及人才培育等議題，利用研究計畫、專業課程、實務交流及產業參訪等方式，促進理論與實務接軌，擴大產學資源，並共享效益。在簽署儀式中，雙方聚焦於港口智慧化及永續轉型發展趨勢，期結合產業實務與學術研究能量，深化港航產業發展、技術創新及人才培育合作，凝聚合作共識，以作為未來推動各項合作計畫的重要基礎，共同提升台灣港群競爭力。