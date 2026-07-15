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駁一年未稽查傳言 盧秀燕：去年還與中央聯查

問題致癌油事件持續延燒，今天爆出行政院長卓榮泰上周在行政院會中，當面質疑台中市「為什麼要搶快？」台中市長盧秀燕今天赴台灣大學政治營演講時回應，民眾健康不能等，愈早讓民眾掌握訊息，愈能降低吃下問題油的風險。對於外界質疑台中市一年多未曾稽查中聯油脂，她也澄清，市府去年曾三度進廠稽查，其中一次還是與中央聯合執行。有關媒體報導，卓榮泰9日在行政院會針對問題油品流向公布一事，向台中市副市長黃國榮質疑「為什麼要搶快？」並指中央當時曾要求台中市政府「先等等」，但市府並未接受。盧秀燕今天（15日）下午前往台灣大學政治營演講，回應學生提問時表示，民眾健康不能等待，尤其地方政府身為衛生主管機關，愈早公布資訊，愈能降低民眾誤食問題油的可能性。盧秀燕表示，中央與地方若都走在正確的方向上，當然應該攜手合作；但如果方向不正確，台中市政府也不會盲目跟隨。她強調，面對食安事件，市府始終秉持「查到哪裡、公布到哪裡」的最高標準，不只是這次問題油事件，過去所有重大食安案件皆採取相同原則，這就是台中市政府一貫的態度。針對網路流傳台中市政府已一年多未進入中聯油脂稽查的說法，盧秀燕澄清，市府去年共三度前往中聯油脂進廠稽查，其中一次更是與中央共同執行聯合稽查。她再次強調，中央與地方本來就應該合作，但「民眾的安全、民眾的權益、民眾的健康是至高無上的！」盧秀燕表示，她不會因為身為地方政府，就不去做正確的事情，「我們應該走正確的路，採取對的步驟。」她重申，保障民眾健康永遠是市府處理食安事件的最高原則，也是不會退讓的底線。