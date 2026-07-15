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▲ 義大遊樂世界「恐龍穿越特洛伊」，18隻全動態超巨大恐龍群，闖進希臘風格場景。其中，20米超巨大三角龍家族是入園最吸睛亮點。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.15）

▲義大遊樂世界公佈年度重磅活動「恐龍穿越特洛伊」，18隻全動態超巨大恐龍群，闖進希臘風格場景。更推出暑假期間限定水戰、恐龍互動秀、動感飛行穿越恐龍棲息地、親子玩樂課程、主題餐飲與商品等。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.15）

義大遊樂世界今（15）日公佈年度重磅活動「恐龍穿越特洛伊」，18隻全動態超巨大恐龍群，闖進希臘風格場景。其中，20米超巨大三角龍家族是入園最吸睛亮點；還有全台首次亮相的火山舞台噴水恐龍等。更推出暑假期間限定水戰、恐龍互動秀、動感飛行穿越恐龍棲息地、親子玩樂課程、主題餐飲與商品，打造今夏最夯、全台最震撼的親子遊樂亮點。義大開發總經理王香完表示，「恐龍穿越特洛伊」是義大遊樂世界今年度重磅活動，暑假期間限定內容，包含「義起希臘水戰」、「恐龍吃吃秀」、「小小考古學家」與「義大希臘節」等。18隻全動態恐龍分布園區各處，包含三角龍家族、蜀龍、偷蛋龍、翼手龍、腫頭龍、霸王龍、迅猛龍、劍龍、冠扇龍、厚鼻龍與異特龍等人氣恐龍。暑假主軸「義起希臘水戰」以神獸撞破時空之門、恐龍闖進希臘王國為故事起點，號召大小朋友拿起水槍，用清涼水戰護送恐龍回到原本世界。園區同步安排「勇闖侏儸紀」飛行劇院、「抱龍摩天輪」、「腕龍噴水秀」與神獸打卡點「呆萌大神獸」等體驗，讓遊客一路感受恐龍闖入希臘場景的沉浸氛圍。暑假期間還有四大玩樂課程接力登場，包含「義大希臘節」小小希臘勇士夏令營、帝國戰士嘉年華，以及共18場「恐龍吃吃秀」與共16場「小小考古學家」。恐龍主題也延伸至餐飲與商品，「恐龍探險家補給站」規劃多款點心套餐與雙人套餐；「恐龍水戰裝備庫」集結水槍、水戰補給包與糖果組合包等品項，讓遊客從玩水、看展演到用餐購物，都能延續恐龍活動的主題樂趣。義大世界購物廣場同步串聯暑假限定恐龍活動，即日起至9月30日購買樂園「全民嗨玩價」全票，可獲得「神獸集章卡」，集章點從樂園設施、商店、餐飲延伸至購物廣場，完成不同階段集章可兌換神獸主題限定贈品。「恐龍穿越特洛伊」活動將一路延續至2027年2月16日農曆春節後，暑假之後仍有多波期間限定主題活動接力，包括10月「骨感恐龍萬聖趴」、11至12月「雪花恐龍星光趴」。