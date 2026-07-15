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美軍將展開地面行動？

美軍中央司令部（Central Command）15日宣布，已在美東時間上午6時台灣時間晚間6時開始，對伊朗展開新一波空襲行動，空襲持續一個半小時後結束，美軍聲稱對大通布島（Greater Tunb）上的沿岸防禦系統以及飛彈基地實施了「精准打擊」，削弱了伊朗在荷姆茲海峽襲擊商船的能力。與此同時，伊朗首都德黑蘭街頭看見巨大的「川普躺棺木」看板，底下寫著「我們要殺死川普」等字眼，伊朗革命衛隊表示，荷姆茲海峽將繼續關閉，直到美國停止其「侵略行為」。綜合外媒報導，美軍中央司令部在美東時間14日晚間展開長達7小時的軍事行動後，於15日早上又發動攻擊，這是過去幾天來美軍首度在白天展開空襲，顯示美軍正在升高對伊朗的打擊力度。與此同時，伊朗軍方則是宣布使用無人機對位於約旦的美國基地發動了報復性攻擊。伊朗革命衛隊表示，荷姆茲海峽將繼續關閉，直到美國停止其「侵略行為」，並警告說「其他服務於美國及其盟友利益的石油和天然氣出口路線，同樣遭到關閉是可以預期的」，似乎在暗示將封鎖紅海航道，但革命衛隊並未做出更多說明。伊朗軍方誓言將繼續對美軍的攻擊行動做出「果斷回應」，德黑蘭街頭出現一副巨大的「川普躺棺木」看板，川普之前曾威脅，若自己遭暗殺將會有上千枚飛彈射向伊朗，但這廣告看板挑釁意味濃厚，顯示局面絲毫未見緩和跡象。美軍最新針對大通布島的空襲，也引發是否在為之後發動登島行動鋪路的猜想。不過，有軍事專家指出，以美軍的能力要奪下島嶼不難，但是佔領之後，島上的美軍就會成為伊朗攻擊的目標，後續的防禦補給與支援維護等工作，勢必將投入大量兵力，而美國國內長期反對在海外用兵，所以即使軍事上能夠做到，但在政治上美軍不太可能發動奪島作戰。