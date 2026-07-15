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▲10月10日晚間在海音館將舉辦拍謝少年售票演唱。(圖／高流提供)

▲2026打狗祭挑戰首次主打整日全VTuber卡司的音樂祭形式。(圖／高流提供)

高雄流行音樂中心將於今年十月迎來五週年，今（15）日公佈2026年打狗祭呼應高流五週年推出特別企劃，首波10月10日、11日以「Hi-ing 5」兩日音樂祭形式串連五大場域、三大舞台開放免費入場、涵括一場10月10日晚間在海音館舉辦的拍謝少年售票演唱會；10月17日晚間於海音館推出一場「KMC Select」售票演唱會，邀請金曲歌后等級降臨港灣；壓軸登場的全台首見「VTuber音樂祭」則於10月31日在海音館以「V FUTURE PARTY 未來趴」登場，整個十月可說週週有活動、場場精彩。高流邁入五週年獻上驚喜，將Takao Rock打狗祭擴大為整個十月的系列活動，10月10、11日首波登場名為「Hi-ing 5」主題，以海風廣場、珊瑚礁群、音浪塔設置三大舞台、兩日邀請二十組藝人團體及DJ等演出，開放免票入場。10月10日晚間於海音館登場的「拍謝少年」則以專場售票形式。此外，2026打狗祭挑戰首次主打整日全VTuber卡司的音樂祭形式，預計10月31日於海音館登場的「打狗祭V FUTURE PARTY未來趴」，集結了春魚創意、子午計畫、箱箱The Box三大台灣虛擬偶像團隊，邀請11位人氣VTuber接力演出，並攜手新月映像導入動態捕捉技術，結合虛擬舞台與多元演出形式，打造大型VTuber共演舞台。高流執行長丁度嵐強調VTuber是未來流行音樂趨勢之一，「打狗祭隨著國內音樂展演市場規模的變化，今年特別由一般音樂祭型態，轉化為導入精緻與創新型態的展演平台」，透過獨立樂團現場的集體共鳴、流行音樂的大眾號召與虛擬偶像的跨次元演出等多元內容，滿足不同音樂族群需求的同時，亦展現高流持續整合流行音樂、科技、產業與城市文化的決心。V FUTURE PARTY 未來趴於7月26日下午3點開放高流會員優先購票、27日下午3點正式全面啟售，購票詳洽KKTIX售票系統。