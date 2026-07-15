我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「逐玉一念」演唱會將於8月15日晚間7點在深圳國際會展中心舉行。（圖／翻攝自貓眼演出微博）

▲「逐玉一念」演唱會主辦方埋伏筆，稱屆時有安排神祕嘉賓。（圖／翻攝自貓眼演出微博）

人氣古裝陸劇《逐玉》今年3月上線後爆紅，堪稱現象級熱潮，連帶捧紅男女主角張凌赫、田曦薇，今（15）日官方宣布將於8月15日晚間7點在深圳國際會展中心舉行「逐玉一念」主題演唱會，然而卡司一公布卻不見張凌赫和田曦薇，門票最貴賣到新台幣8000元，讓中國網友狠批：「票還敢賣那麼貴！滾吧！」「逐玉一念」演唱會首波公布的陣容有任豪（飾 李懷安）、孔雪兒（飾 俞淺淺）、鄧凱（飾 齊旻）、李卿（飾 公孫鄞）、喻鐘離、林沐然、向夏等《逐玉》的配角群，但就是沒有男女主角張凌赫、田曦薇，票價部分從人民幣480元至1680元不等，最貴VIP票價換算約台幣8000元。演唱會嘉賓和票價一公布，中國網友一面倒感到相當錯愕，怒轟：「沒有男女主你為啥啊」、「征玉都不在，這個演唱會跟逐玉有0個關係啊」、「繼續消費逐玉」、「真好奇誰會去啊」、「最後肯定打折」、「割韭菜、純想賺錢」、「黄牛都不敢去買票，怕賣不出去」、「還貴的要死，想錢想瘋了！」不過，主辦單位也語帶保留地表示「亦有神祕嘉賓，敬請期待」，屆時兩位主角張凌赫、田曦薇是否會驚喜現身，尚不得而知。