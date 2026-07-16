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今天天氣：北部防午後大雨 體感悶熱

▲受西南風影響，不穩定天氣將持續至下周，南台灣、中部有局部陣雨，北部及東半部午後也要留意雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：水氣仍多 北東午後變天

▲未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間，台東有發生焚風的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：周六前西南風主導天氣 午後雷雨襲西半部

中央氣象署表示，周六前（7月18日）台灣持續受西南風影響，南台灣整天有短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主，西半部山區、大台北須防短延時強降雨及強陣風；周日（7月19日）起水氣略減，各地仍有午後雷雨，台東及部分近山區留意35至36度以上高溫。7月16日今天的天氣，氣象署指出，持續受西南風影響，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，中部沿海地區清晨至上午有零星短暫陣雨的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在大台北、西半部山區局部有大雨出現的機率，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。溫度方面，各地高溫普遍來到33至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及東南部溫度會再更高一些，在東南部有焚風發生的機率，局部可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、高屏環境部提及，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。7月16日明天的天氣，氣象署說明，台灣處在高壓邊緣，高溫炎熱，環境吹西南風，水氣仍偏多，迎風面南部地區不定時有短暫雷陣雨；清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其大台北及西半部山區並有局部大雨發生的機率。氣象署指出，本周台灣主要都是受到「西南風」影響，周六之前南台灣整天斷斷續續會有陣雨，其他地區上午晴到多雲，午後有雷陣雨影響，特別是西半部山區、大台北，要留意「短延時強降雨、強陣風」的影響。周日至下周二（7月21日），太平洋高壓西伸增強，水氣雖然稍微減少，南台灣偶有局部短暫陣雨，其他各地以局部午後雷陣雨為主，午後較大雨勢主要集中在「各地山區」。