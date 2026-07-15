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美股週三（15日）大型科技股表現強勢，帶動各主要指數齊漲，加上通膨降溫的樂觀情緒逐漸滲透到華爾街投資人心中，鼓舞市場走高。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲128.03點或0.24％；標普500指數上漲18.77點或0.25％；那斯達克指數上漲100.429點或0.39％；費城半導體指數下跌87.34點或0.69％。焦點個股方面，台積電ADR股價上漲約0.3％、輝達下跌0.16％，美光下跌2.82％、SanDisk下跌5.15％，SK海力士ADR股價下跌6％，SpaceX股價上漲1.34％。根據《CNBC》報導，大型科技公司的股價上漲提振了市場，包括特斯拉、亞馬遜、蘋果、微軟、Meta等科技巨頭在盤中均上漲超過1％。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）週三表示，「有令人鼓舞的理由預期通膨已經見頂，並將在未來幾季逐步下降」。這番言論讓投資人對通膨形勢轉趨樂觀。週三公布的6月生產者物價指數（PPI）下跌0.3％，而經濟學家原本預估會持平。在此之前，週二公布的CPI增幅亦低於預期，進一步提振了市場信心，如今對聯準會（Fed）今年可能無需採取升息的期望轉強，交易員對聯準會近期將採緊縮貨幣政策的預期降低。美國時間週三早上，美軍中央司令部宣布對伊朗發動了更多攻擊，促使美國西德州原油價格上漲近1％，站上每桶80美元大關。國際布蘭特原油價格也上漲，目前約每桶85美元。油價的不確定性依舊是股市上漲的制約因素。