我是廣告 請繼續往下閱讀

新北捷運釋出 93 名新職缺！通過試用最高月薪 6 萬 2

▲最受關注的月薪部分，以系統控制專員的待遇最為優渥，試用期每月薪資為 4 萬 8 千元，通過考核之後每月薪水最高上看 6 萬 2 千元。（圖／新北大眾捷運股份有限公司）

最快8月就上工！新北捷運招募時程出爐

▲捷運三鶯線正式通車之後，新北捷運也再度招募新血加入。（圖／新北捷運局提供）

新北捷運近期公布今年度最大規模的招募計畫，預計釋出 93 個職缺。招募包含系統控制專員、車站維護專員、系統技術專員、司機員及票務、倉儲、資訊、資產開發與身障事務員等多項職缺，部分職位薪資最高上看新台幣6萬2千元。且多數職缺不限畢業科系，相當適合剛畢業還在迷茫未來的北部新鮮人，線上報名期限只到 7 月 19 日晚上 12 時止，距離截止僅剩最後幾天，有意願的民眾務必把握機會！新北大眾捷運股份有限公司近期公布「115 年第 3 次公開招考甄試簡章」，預計招募 93 名新進從業人員。本次開出的職缺相當多元，包含 10 名系統控制專員、20 名車站維護專員、30 名系統技術專員、20 名司機員、5 名票務員、2 名倉儲技術員、2 名資訊技術員，以及 2 名資產開發與 2 名身障事務員。最受關注的月薪部分，以系統控制專員的待遇最為優渥，試用期每月薪資為 4 萬 8 千元，通過考核之後每月薪水最高上看 6 萬 2 千元。至於其餘職缺的薪水，也大多落在 4 萬元至 4 萬 5 千元上下，薪資條件對社會新鮮人來說相當具有吸引力。新北捷運說明，今年第 3 次招募新血一律採電子郵件報名，報名期限至 7 月 19 日晚間 12 點截止。報名結束後，新北捷運將在 7 月 23 日寄送第一階段通知，隨後於 7 月 25 日進行筆試，並在 7 月 27 日至 31 日期間舉行面試。最終審核結果將在 8 月 4 日發放錄取通知，錄取者最快在 8 月 10 日起就能依序報到上工。新北捷運也特別強調，本次招募多數職缺皆不限畢業科系。公司內部擁有完善的軌道專業訓練機制，即使是「零基礎」的非軌道領域人才，也能在實務帶領下，於短短 2 年內培養出專業維修與應變能力。只要具備熱忱與發展潛力，都能在這裡找到發揮專長的舞台。