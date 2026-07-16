人氣漫畫《東京卍復仇者》粉絲注意！「《東京卍復仇者展 最後的世界線》POP-UP STORE」將於8月6日至8月31日，進駐台中中友百貨，活動採免費入場。現場除了展出精選彩色複製原畫，也將集結超過百款角色周邊、抽卡機台及主題飲品，讓粉絲再次走進「東卍」充滿熱血與友情的世界。
精選彩色原畫免費看 11名人氣角色周邊登場
《東京卍復仇者》由漫畫家和久井健創作，故事描述主角花垣武道意外獲得穿越時空的能力，為了拯救重要的人，不斷回到過去並捲入不良少年集團「東京卍會」的鬥爭。作品結合青春、友情、幫派戰鬥與時空穿越元素，麥基、龍堅、場地圭介、松野千冬等角色也擁有高人氣。
本次台中快閃店將展出《東京卍復仇者展 最後的世界線》精選彩色複製原畫，呈現角色立繪與原作鮮明的色彩風格。周邊商品使用展覽主題視覺及原畫人物設計，包括11名角色壓克力立牌、銀面胸章、收藏卡片，以及融入特攻服元素的連帽外套、校園書包等。
除此之外，現場也將販售日版金、銀兩款展覽圖錄，以及金屬海報、小撲克牌、1000片拼圖、馬克杯、大型滑鼠墊、小掛軸、A5線圈筆記本及飄帶等商品。部分商品數量有限，售完為止；單筆消費滿1000元，還可獲得橫式紀念提袋一個。
12款角色小卡可抽 買冷泡茶送隨機杯墊
除了原畫與周邊，活動現場也設置抽卡機台，共推出12款紀念小卡，使用展覽限定角色立繪設計，粉絲可隨機收藏不同角色。
過去於高雄、台北展出時受到粉絲歡迎的「café stand」，這次也將以出張版形式登場，推出5款主題玻璃瓶冷泡茶飲。購買飲品即可隨機獲得一款角色杯墊，讓粉絲在逛快閃店之餘，也能收藏限定特典。
🟡《東京卍復仇者展 最後的世界線》POP-UP STORE
📌日期：2026年8月6日至8月31日
📌地點：台中中友百貨B棟13樓文化大廳
📌入場方式：免費入場
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《東京卍復仇者》由漫畫家和久井健創作，故事描述主角花垣武道意外獲得穿越時空的能力，為了拯救重要的人，不斷回到過去並捲入不良少年集團「東京卍會」的鬥爭。作品結合青春、友情、幫派戰鬥與時空穿越元素，麥基、龍堅、場地圭介、松野千冬等角色也擁有高人氣。
除了原畫與周邊，活動現場也設置抽卡機台，共推出12款紀念小卡，使用展覽限定角色立繪設計，粉絲可隨機收藏不同角色。
📌日期：2026年8月6日至8月31日
📌地點：台中中友百貨B棟13樓文化大廳
📌入場方式：免費入場