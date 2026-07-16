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精選彩色原畫免費看 11名人氣角色周邊登場

▲「《東京卍復仇者展 最後的世界線》POP-UP STORE」將於8月6日至31日在台中中友百貨登場，活動免費入場。（圖／曼迪傳播提供）

▲快閃店推出11名人氣角色日版壓克力立牌，使用展覽限定華麗服裝造型設計。（圖／曼迪傳播提供）

▲《東京卍復仇者展 最後的世界線》日版圖錄推出金、銀兩款封面，收藏展覽原畫與視覺內容。（圖／曼迪傳播提供）

▲活動期間單筆消費滿1000元，即可獲得橫式紀念提袋，數量有限送完為止。（圖／曼迪傳播提供）

12款角色小卡可抽 買冷泡茶送隨機杯墊

▲現場設置抽卡機台，推出12款角色紀念小卡，採隨機方式收藏。（圖／曼迪傳播提供）

▲café stand推出5款主題玻璃瓶冷泡茶，購買飲品可隨機獲得角色杯墊。（圖／曼迪傳播提供）

▲金屬海報以《東京卍復仇者展 最後的世界線》角色群像為設計，可作為居家展示收藏。（圖／曼迪傳播提供）

▲快閃店販售《東京卍復仇者》主題小撲克牌，牌面結合角色插圖與漫畫原稿。（圖／曼迪傳播提供）

▲銀面胸章共有13款隨機款式，以漫畫原作畫面搭配紅、黑、白三色設計。（圖／曼迪傳播提供）

▲校園書包融入初代東京卍會標誌及「天上天下、唯我獨尊」等經典文字元素。（圖／曼迪傳播提供）

▲1000片拼圖集結《東京卍復仇者》眾多主要角色，完成後可呈現大型角色群像。（圖／曼迪傳播提供）

▲黑色馬克杯一面印上展覽角色群像，另一面則搭配東京卍會標誌。（圖／曼迪傳播提供）

人氣漫畫《東京卍復仇者》粉絲注意！「《東京卍復仇者展 最後的世界線》POP-UP STORE」將於8月6日至8月31日，進駐台中中友百貨，活動採免費入場。現場除了展出精選彩色複製原畫，也將集結超過百款角色周邊、抽卡機台及主題飲品，讓粉絲再次走進「東卍」充滿熱血與友情的世界。《東京卍復仇者》由漫畫家和久井健創作，故事描述主角花垣武道意外獲得穿越時空的能力，為了拯救重要的人，不斷回到過去並捲入不良少年集團「東京卍會」的鬥爭。作品結合青春、友情、幫派戰鬥與時空穿越元素，麥基、龍堅、場地圭介、松野千冬等角色也擁有高人氣。本次台中快閃店將展出《東京卍復仇者展 最後的世界線》精選彩色複製原畫，呈現角色立繪與原作鮮明的色彩風格。周邊商品使用展覽主題視覺及原畫人物設計，包括11名角色壓克力立牌、銀面胸章、收藏卡片，以及融入特攻服元素的連帽外套、校園書包等。除此之外，現場也將販售日版金、銀兩款展覽圖錄，以及金屬海報、小撲克牌、1000片拼圖、馬克杯、大型滑鼠墊、小掛軸、A5線圈筆記本及飄帶等商品。部分商品數量有限，售完為止；單筆消費滿1000元，還可獲得橫式紀念提袋一個。除了原畫與周邊，活動現場也設置抽卡機台，共推出12款紀念小卡，使用展覽限定角色立繪設計，粉絲可隨機收藏不同角色。過去於高雄、台北展出時受到粉絲歡迎的「café stand」，這次也將以出張版形式登場，推出5款主題玻璃瓶冷泡茶飲。購買飲品即可隨機獲得一款角色杯墊，讓粉絲在逛快閃店之餘，也能收藏限定特典。📌日期：2026年8月6日至8月31日📌地點：台中中友百貨B棟13樓文化大廳📌入場方式：免費入場