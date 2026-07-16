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午後留意雷陣雨 大雨可能延伸到晚間

▲今（16）日大環境風向維持西南風，南部要留意短暫陣雨，大台北、西半部山區要留意局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

各地高溫落在36度 7月下旬有機會有新颱風

▲今（16）日西半部高溫可能來到36度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

近期台灣天氣高溫炎熱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（16）日台灣持續受到太平洋高壓邊緣西南風暖空氣影響，南部要留意海上移入的雲層，有機會帶來短暫陣雨，其他地區也有午後雷陣雨發生可能。各地溫度偏高，北部高溫落在33到36度之間，中南部近山區、大台北、花東局部地區還可能飆到36度以上，外出活動要留意熱傷害。另外，吳聖宇也指出，7月下旬菲律賓以東可能有颱風生成機會。吳聖宇指出，今（16）日台灣持續位於太平洋高壓西北側的位置，大環境風向維持西南風，西南季風帶來的降雨，讓金門、澎湖等地清晨前都有降雨的現象，南部地區要留意海上移入的雲層可能帶來短暫陣雨，其他地區要注意午後熱對流發展帶來的熱對流雷雨，有局部較大雨勢出現的可能性，午後外出或到山區活動要特別注意，晚間到明天清晨則要留意南部沿海的陸風輻合降雨是否會出現。昨（15）日大台北晚間、深夜有對流系統發展，讓午後雷陣雨變成「午夜雷陣雨」，可能跟局部地形風向輻合，和夜間高空溫度冷卻造成大氣不穩定有關，詳細原因尚不清楚，而北部地區今天的午後降雨會不會又延伸到晚間還很難說。吳聖宇表示，今（16）日各地溫度偏高，高溫普遍落在33到36度之間，中南部近山區、大台北、花東局部地區可能有36到38度高溫出現的機會，外出活動要留意中暑，並且做好防曬準備。這種天氣型態預計要持續到下周二、三（21、22日），甚至更久，必須要等到太平洋高壓較為增強，大環境風向改變，天氣型態才會有所變化，下週後半應該會有改變的機會，變天的時間點還要再觀察。吳聖宇也提醒，7月下旬在菲律賓以東可能有熱帶擾動發展的機會，是否會有颱風生成值得注意。