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西南風持續影響台灣 各地慎防午後雷陣雨

▲除了南部會有短暫降雨，中部以北、宜蘭及各山區也會有午後對流雲系形成。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲明（17）日各地仍屬於高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍在32到35度，甚至有機會到36度（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六前天氣型態類似 19日開始水氣偏多

▲到周六（18日）以前，台灣都受到西南風影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員張承傳表示，今（16）日受到西南風影響，南部地區不定時有對流雲系移入，造成南部有零星降雨發生，其他地區也有午後對流雲系形成，造成午後雷陣雨出現，明（17）日天氣型態與今天類似，還是持續受到西南風影響，南部地區整天仍有不定時降雨或雷雨出現，其他地區大致維持多雲到晴的天氣，中部以北、東北部、花蓮、台東等山區，會有短暫午後雷陣雨，民眾午後外出要留意天氣變化。各地高溫普遍在32到35度，甚至有機會到36度，外出要留意防曬、補充水分。受到西南風影響，今（17）日南部會有不定時降雨，中部以北、宜蘭及各山區也會有午後對流雲系形成，造成午後雷陣雨發生，提醒民眾午後外出，要留意天氣變化，可攜帶雨具，以免淋濕。張承傳指出明（17）日溫度方面，跟今（16）日類似，各地仍屬於高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍在32到35度，甚至有機會到36度，尤其是西半部地區、花蓮、台東等地，都容易出現局部36度以上的高溫。東南部地區有機會出現局部焚風，桃園、新竹、澎湖、綠島、蘭嶼也有比較強的陣風，西南部、東半部沿海要留意天文大潮。中央氣象署也表示，到周六（18日）以前，全台都受到西南風影響，南部會有短暫陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭及各地山區會有午後雷陣雨發生的機率，大台北、西半部山區則有局部大雨。周日到下周一（7月19日到20日）除了西南風之外，各地水氣偏多，南部會有短暫陣雨或雷雨，而且會有較大雨勢，北部和其他山區也有局部大雨發生可能，中部以北、宜蘭、各地山區則有機會出現午後雷陣雨。雨勢要到下周二（7月21日），各地才會變成多雲到晴的天氣，除了中部以北、宜蘭及山區會有午後雷陣雨。未來一周各地高溫普遍在33度到35度之間，中南部近山區或河谷、大台北盆地、花蓮縱谷，則有局部36度左右的高溫，提醒民眾外出注意防曬、多補充水分。