《寶可夢》迎來30周年，官方不僅推出多項慶祝活動，現在也和CASIO旗下G-SHOCK系列合作，推出聯名錶款「GA-110PKM」，而且台灣也能買得到了！CASIO宣布，將在7月17日中午12時到7月19日23時59分開放登記抽籤預購、7月25日開賣，售價為7000元。
紀念錶款細節充滿《寶可夢》 錶面有皮卡丘超可愛
《寶可夢》30周年和CASIO聯名的手錶「GA-110PKM」，將寶可夢元素融入手錶中，採用半透明錶殼及錶帶，並加入1996年發售的《寶可夢紅／綠》、《寶可夢藍》經典遊戲的顏色，像是錶盤指針就點綴紅、綠、藍3種顏色，細節滿滿，左邊還有精靈球、皮卡丘的小錶盤，非常可愛。
為了慶祝《寶可夢》30周年，錶帶上排滿29隻寶可夢，包括歷代《寶可夢》系列的初始寶可夢，以及皮卡丘、伊布，錶帶環上是第30隻寶可夢「夢幻」，傳說所有寶可夢都帶有夢幻的基因。錶盒也經過精心設計，以精靈球打造手錶的專屬包裝，打開後除了手錶，還有初始寶可夢、皮卡丘和伊布的圖案。
7/17起登記抽籤 7/20公布結果
「GA-110PKM」售價7000元，CASIO本次採用抽籤預購制度，消費者需要先註冊會員，並登記抽籤，才能購買這款手錶。CASIO宣布，民眾可從7月17日中午12時到7月19日23時59分登記抽籤預購，本次購買順序並不是先登記就有，因此只要在時間內完成申請，就能參加抽籤預購。
抽籤結果將在7月20日15時後在CASIO網站公布，官方也會同時寄發電子郵件通知中籤者，中籤者需要在7月22日23時59分前在官網完成付款，逾期未完成付款會被取消購買資格，並由候補中籤者依照順序遞補購買，候補上的中籤者，需要在7月27日23時59分前完成付款。如果抽籤人數沒有達到預定開放數量，有可能採用一般商品形式販售，不過官方並未公布抽籤數量。
《寶可夢》30周年、CASIO聯名手錶「GA-110PKM」抽籤時程
抽選資格：需申請CASIO會員
登記抽籤時間：2026年7月17日12：00～2026年7月19日23：59
抽籤結果公布時間：2026年7月20日15：00後
付款時間：2026年7月22日23：59前，逾期未付款將取消購買資格。
候補公布時間：2026年7月23日15：00起，以電子郵件通知候補中籤者。候補者需要在2026年7月27日23：59前完成付款。
開賣時間：2026年7月25日起，於CASIO直營概念店（Outlet除外）正式販售。
抽籤網址：https://www.casio.com/tw/online-store/lottery-GA-110PKM/
聯名手錶官網：https://gshock.casio.com/tw/products/collection/limited/pokemon-collab/
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《寶可夢》30周年和CASIO聯名的手錶「GA-110PKM」，將寶可夢元素融入手錶中，採用半透明錶殼及錶帶，並加入1996年發售的《寶可夢紅／綠》、《寶可夢藍》經典遊戲的顏色，像是錶盤指針就點綴紅、綠、藍3種顏色，細節滿滿，左邊還有精靈球、皮卡丘的小錶盤，非常可愛。
「GA-110PKM」售價7000元，CASIO本次採用抽籤預購制度，消費者需要先註冊會員，並登記抽籤，才能購買這款手錶。CASIO宣布，民眾可從7月17日中午12時到7月19日23時59分登記抽籤預購，本次購買順序並不是先登記就有，因此只要在時間內完成申請，就能參加抽籤預購。
抽籤結果將在7月20日15時後在CASIO網站公布，官方也會同時寄發電子郵件通知中籤者，中籤者需要在7月22日23時59分前在官網完成付款，逾期未完成付款會被取消購買資格，並由候補中籤者依照順序遞補購買，候補上的中籤者，需要在7月27日23時59分前完成付款。如果抽籤人數沒有達到預定開放數量，有可能採用一般商品形式販售，不過官方並未公布抽籤數量。
抽選資格：需申請CASIO會員
登記抽籤時間：2026年7月17日12：00～2026年7月19日23：59
抽籤結果公布時間：2026年7月20日15：00後
付款時間：2026年7月22日23：59前，逾期未付款將取消購買資格。
候補公布時間：2026年7月23日15：00起，以電子郵件通知候補中籤者。候補者需要在2026年7月27日23：59前完成付款。
開賣時間：2026年7月25日起，於CASIO直營概念店（Outlet除外）正式販售。
抽籤網址：https://www.casio.com/tw/online-store/lottery-GA-110PKM/
聯名手錶官網：https://gshock.casio.com/tw/products/collection/limited/pokemon-collab/