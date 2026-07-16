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▲吳綺莉強調自始自終都沒有人問過她要做親自鑑定的事。（圖／翻攝自牙縫俚的韭菜微博）

香港巨星成龍和前亞洲小姐吳綺莉在1999年發生婚外情，女方在同年11月生下女兒吳卓林，並獨自扶養孩子長大，而成龍從來沒有承認過這段父女關係，26年來，坊間流傳是因為吳綺莉拒絕成龍提出做親自鑑定的要求，昨（15）日吳綺莉罕見對外回應此事，澄清「從來就沒有人問過我要做親子鑑定」。吳綺莉昨天開直播回答網友問題，被問及為什麼不答應讓成龍和吳卓林做親子鑑定，吳綺莉強調自始自終都沒有人問過她要做親自鑑定的事，「我覺得不管哪個年代，如果大家决定分開了，不管這個女的有沒有孩子，如果那個女的決定要這個孩子的話，那跟那個男的還有啥關係，每個人的決定大家都是互相尊重的！」對於26年來網路傳言成龍要求親子鑑定被吳綺莉拒絕，吳綺莉表示，此說法是自媒體多年杜撰的謠言，她已經委託律師蒐集證據追究造謠人的法律責任，更在鏡頭前連說了3次「真的好無聊」。此外，吳綺莉也表示，有網友說她「不知道跟多少個男生睡了覺」，她完全無法接受，怒嗆：「我覺得這個好過分，有點過了吧！超過了我的底線，平常我都是可以很無所謂的，可是有些東西我覺得過了！」對於自己單身多年，吳綺莉直言沒有任何事需要隱瞞，「如果要結婚，我現在要結婚，我幹嘛？我怕什麼告訴你呢？為什麼不能告訴你呢？」