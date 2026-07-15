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紐約吃一餐可在東京吃三餐

德意志銀行（Deutsche Bank）近日發布最新《Mapping the World》報告，研究全球生活成本，發現隨著美元走強、日圓走貶，加上結構性的經濟轉變，日本以美元計價下的生活成本已變得非常便宜，是全球主要大城市中最便宜的之一。德意志銀行研究部負責人里德（Jim Reid）表示，「過去關於『哪裡貴、哪裡便宜、哪裡薪資能應付生活成本』的傳統假設，如今已不再成立」。自2012年德意志銀行首次推出《Mapping the World》報告以來，日圓兌美元已貶值51％，但日本國內的物價在過去十幾年間卻僅上漲了約20％。對於手持美元的旅客或投資人而言，如今的日本顯得無比划算。回顧2012年，東京曾是全球生活成本最昂貴的城市之一；然而時至今日，東京的物價已跌至全球大都市的底部，美國紐約、舊金山則高居前列。德意志銀行調查了全球六大洲共69個城市，將其房租、餐飲、iPhone及卡布奇諾等生活指標換算為美元進行評比，結果發現東京的iPhone在69個城市中最便宜，三房公寓房租排在40名、雙人晚餐費用排在57名、卡布奇諾咖啡價格排在44名，顯示東京物價相當實惠，尤其三房公寓價格甚至不到紐約的3分之1，僅要2400美元，紐約則高達8900美元。另外雙人晚餐的部分，紐約也是東京的3倍。德意志銀行指出，2012年時美國剛從金融海嘯的衰退中復甦，美元疲軟、市場對美國經濟充滿疑慮，但事後證明那正是加碼美國資產的最佳時機。如今，類似的機會之窗似乎轉移到了日本。里德指出，「看看現在的日本有多便宜，你很難不贊同大眾應該增加對日本資產的投資配置」。不過，里德也補充說明，物價昂貴並不能直接等同於壞事，因為「高物價往往代表著經濟運作良好，吸引了大量資金流入」。