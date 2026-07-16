36歲的K湯重返勇士可能性正在上升，且雙方皆有意寫下完美終章，外媒還爆料，湯普森一直對於跟詹姆斯打球有極大興趣，希望能與昔日搭檔柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯一起在勇士合組三巨頭。

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「K湯過去就曾對與詹姆斯並肩作戰，展現過極大興趣。」

「我確實認為，無論是金州勇士球團還是K湯本人，都會非常興奮能再次攜手，好讓他的職業生涯能真正寫下一個完美的句點。」

▲K湯（左）傳出一直對於跟詹姆斯合作有極大興趣，成為勇士有望一次簽下2人，達成夢幻劇本的關鍵因素。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士近日招募「詹皇」詹姆斯（LeBron James）仍未定，補強計畫卻有意外人選，就是4冠功臣「K湯」湯普森（Klay Thompson）傳出有意回歸灣區懷抱。根據《The Stein Line》記者傑克·費雪（Jake Fischer）報導，自從2024年4月16日那場令人遺憾的附加賽後，湯普森於該年夏天以3年5000萬美元代價，透過先簽後換方式轉戰達拉斯獨行俠，正式告別待了13年的勇士，轉眼間2年過去，這名4屆總冠軍射手與灣區的緣分，似乎還沒走到終點。根據《The Stein Line》記者費雪最新報導，湯普森重返勇士可能性正在上升。費雪在報導中指出：對於勇士球團而言，最夢幻的劇本莫過於在自由市場擊敗眾多強敵、成功招募到詹姆斯，同時再透過交易或買斷合約的方式迎回湯普森。這兩位傳奇球星能為現階段的勇士注入所需戰力。雖然湯普森已非巔峰時期的全能防守大鎖，但他仍具備高產、高質量的三分威脅，上個賽季中，他累計出手527次三分球，維持38.3%高水準命中率，證明自己到職業生涯後期，依然是擁有致命的接球投射。如果詹姆斯加盟，他將為勇士帶來強大的快攻終結與突破防線能力，上季即使在湖人退居「第三進攻選擇」，詹姆斯依然繳出場均20.9分、7.2助攻和6.1籃板全能數據，只要他切換至進攻模式，對手防線依然難以招架。若這項跌破眾人眼鏡的重組計畫成真，昔日「浪花兄弟」K湯、柯瑞不僅能重聚，更將與「詹皇」共組傳奇三巨頭，先不論結果如何，這三人的組合，無疑會成為NBA新球季最具關注度的話題。