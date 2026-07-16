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2026年世界盃4強賽最後一場壓軸登場，阿根廷與英格蘭在亞特蘭大上演經典對決。英格蘭下半場率先破門，一度距離決賽僅一步之遙，但阿根廷在最後10分鐘展現衛冕軍韌性，靠著當家球星梅西（Lionel Messi）2次助攻、恩佐（Enzo Fernández）世界波追平，再由勞塔羅（Lautaro Martínez）補時頭槌絕殺，終場以2：1完成逆轉，連續兩屆挺進世界盃決賽，將與西班牙爭奪冠軍。兩支傳統強權從開賽便展開激烈身體對抗，雙方球員多次在中場發生碰撞，場上氣氛相當緊張。英格蘭利用長傳與快速推進頻頻尋找凱恩（Harry Kane）與戈登（Anthony Gordon）的機會，阿根廷則依舊由梅西（Lionel Messi）串聯攻勢，但在英格蘭中場嚴密盯防下，阿根廷難以打出流暢配合，上半場雙方皆未能攻破對方球門，以0：0進入中場休息。易邊再戰後，比賽節奏明顯加快。第55分鐘，阿根廷後防解圍失誤，羅傑斯（Morgan Rogers）右路送出精準傳中，戈登拍馬趕到推射破門，幫助英格蘭取得1：0領先。落後的阿根廷隨即加強攻勢，不斷向英格蘭禁區施壓。第85分鐘，梅西與隊友完成戰術角球配合後送出橫傳，恩佐在禁區外迎球轟出一記勢大力沉的遠射，球直竄球門死角，阿根廷將比分追成1：1。就在比賽即將進入延長賽之際，補時第92分鐘，阿根廷再度由梅西在右路送出精準傳中，勞塔羅高高躍起頭槌破網，上演致命絕殺，也讓阿根廷完成2：1逆轉。除了兩次助攻外，梅西此役依舊展現世界級影響力。根據賽後統計，他全場完成9次成功過人，並送出2次助攻。數據指出，自1966年世界盃開始完整統計以來，梅西成為史上第一位能在世界盃淘汰賽單場完成「9次成功過人、2次助攻」的球員，再度寫下屬於自己的歷史新頁。此外，恩佐的追平進球，也讓他成為自1998年世界盃薩內提（Javier Zanetti）之後，首位在世界盃對英格蘭取得進球的阿根廷球員。阿根廷成功逆轉晉級後，將在冠軍戰迎戰昨日擊敗法國的西班牙，爭取完成世界盃衛冕的偉大紀錄；英格蘭則再次倒在4強門前，自1966年奪冠後，依舊無法再次站上世界盃決賽舞台，只能轉戰季軍戰與法國交手。