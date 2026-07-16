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華爾街進一步消化更多顯示通膨降溫的數據，市場對於聯準會（Fed）今年是否升息的擔憂得到緩解，美股主要指數週三大多收紅，標普500指數連續第2個交易日走揚，但科技股表現則相當分歧，投資人似乎正在減持部分關鍵半導體股票，轉而買進某些大型科技公司。綜合《CNBC》等外媒報導，週三公布的美國6月生產者物價指數（PPI）意外下跌0.3％，在此之前，週二公布的CPI增幅亦低於預期，提振了市場對Fed今年可能無需大幅升息的信心，促使華爾街下調了對Fed將收緊貨幣政策的預期。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會7月會議升息的機率，在過去幾天有所下降，但這不代表市場已篤定今年完全不會調升利率，華爾街認為，待Fed結束10月會議時，利率上調0.25至0.5個百分點的可能性仍接近60%。SimCorp全球投資決策研究主管布朗（Melissa Brown）指出，美國當局的通膨率目標是2%，而目前的狀況仍遠高於這個數字，提醒市場可能對某些消息反應過度。15日收盤，美股道瓊工業指數上漲150.37點或0.29%，報52658.64點；那斯達克指數上漲162.22點或0.62%，報26269.23點；標普500指數上漲28.81點或0.38%，報7572.40點；費城半導體指數下跌263.04點或2.08%，報12398.89點。焦點個股方面，科技股表現分歧，蘋果、微軟收盤時分別漲4%和2.8%；Google母公司Alphabet升3.6%；亞馬遜抽高約3%。SK海力士ADR、美光科技、SanDisk則均瀉逾8%。馬斯克的SpaceX股價亦持續震盪，收盤時跌0.6%，每股報135.27美元，盤中一度跌穿IPO發行價至132.15美元。