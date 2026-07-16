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2026世界盃四強賽今（16）日落下帷幕，英格蘭在領先一球的大好情勢下，於最後10分鐘遭阿根廷2：1逆轉絕殺，無緣爭冠。賽後，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）的保守戰術與換人調度成為眾矢之的，連英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）、魯尼（Wayne Rooney）都在賽後痛批「太過保守」。圖赫爾本人在接受BBC採訪時無奈直言：「賽後每個人都能當教練」。英格蘭此役雖然率先進球，但關鍵時刻還是守不住阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）的助攻，因此再次倒在4強門前，自1966年奪冠後，依舊無法再次站上世界盃決賽舞台，最終只能轉戰季軍戰與法國交手。對於英格蘭再度倒在決賽門前，擔任轉播嘉賓的英格蘭傳奇前鋒魯尼顯得非常失望，他毫不留情地直言：「我們必須實事求是地說，圖赫爾做出的那些決定，讓英格蘭付出了慘痛代價。我們一度處在非常有利的位置，但領先後卻顯得手足無措。球隊開始無底線回撤，放任對手不斷壓上，最終我們徹底崩潰了，這真的讓人非常失望。」另一位英格蘭神射手希勒也抱持相同看法，他指出圖赫爾在調兵遣將上的失策：「圖赫爾打光了手裡的牌，一心只想守住領先。前幾場對陣挪威和墨西哥時，我們也曾遇到難關，但那些對手沒有阿根廷這種檔次的實力。他太早就用完了調整手段，結果適得其反。阿根廷攻入扳平球後，英格蘭球員不論在身體還是心理上，都已經徹底垮了。」面對鋪天蓋地的批評，英格蘭主教練圖赫爾在接受《BBC》採訪時顯得十分無奈。他坦言責任在自己身上，但也還原了當時在場邊的戰術考量，「我們曾經離決賽這麼近，但進球後球隊變得過於被動，無法將球權控制在腳下，給了對方太多傳中與射門的機會。」針對外界強烈質疑他「過早撤下進攻球員改打5後衛」的決定，圖赫爾解釋這並非戰術結構的問題，而是當時場上就已經被壓制，因此這是不得不的決定：「在我們進球後、還沒做出防守型換人之前，我們就已經被阿根廷的傳中和射門徹底壓制了。阿根廷的每一次頭球都佔到優勢，我們根本拿不到球、也無法把球轉移出去。當時改打5後衛，是為了解決防空問題並收縮中路空間，那是試圖補救的手段。」圖赫爾最後也語帶保留地暗諷了社群媒體上的「馬後炮」：「當然，結果不好，大家要說我的决策是錯的很容易，責任在我。但沒關係，我能理解外界的討論，畢竟賽後總有成千上萬的教練說得頭頭是道。」