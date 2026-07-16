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曾經迷倒張學友、劉德華！72歲的台灣第一代玉女歌手尤雅睽違16年再度現身，驚喜宣布將舉辦個人演唱會，將於10月24日在高雄流行音樂中心開唱，這也是她自2010年台北演唱會後，時隔16年再次返台舉辦個人演唱會，讓老一輩的粉絲相當期待。尤雅出道近一甲子，累積發行超過123張作品，代表作〈往事只能回味〉被譽為「國民神曲」，近年她旅居美國，鮮少公開露面，此次她宣布將於10月24日登上高雄流行音樂中心，舉辦「尤雅往事只能回味2026經典再現演唱會」，這也是她自2010年台北演唱會後，時隔16年再次返台舉辦個人演唱會。除了歌唱事業，尤雅私下還是標準的運動迷，特別熱愛世界盃足球賽、美式足球、棒球、網球及高爾夫，巧合的是，她2006年、2010年以及今年2026年的台灣演唱會，都恰巧碰上世界盃舉辦年，讓她笑說自己和世足特別有緣。尤雅也分享，自己小時候曾到高雄表演，當時就愛上這座城市的熱情與美食，如今看見高雄蛻變成國際城市，還能站上高流開唱，直呼是夢想成真，演唱會預計獻唱〈往事只能回味〉、〈在雨中〉、〈等無人〉等多首經典歌曲，帶領歌迷重溫黃金年代。