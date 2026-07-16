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▲HAHABABY主題曲〈點點捉迷藏〉被部分網友認為很像吉伊卡哇的〈睡衣派對之歌〉。（圖／翻攝自嘎嫂二伯臉書）





百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯創立的服飾品牌HAHABABY，近期因多款衣褲的設計與日系品牌神似，被質疑抄襲。不僅如此，有網友發現，HAHABABY的主題曲也有疑似抄襲的問題，副歌旋律超像卡通《吉伊卡哇》的〈睡衣派對之歌〉，引發討論。HAHABABY今年春節推出主題曲〈點點捉迷藏〉，還為此拍了喜氣洋洋的MV，二伯與員工都穿全身紅的衣服入鏡，跟粉絲拜年。而這首歌旋律簡單、副歌也僅重複相同歌詞：「HA 、HA、HAHAHA，BABY、BABYHA」，非常魔性洗腦，但有網友聽著聽著卻覺得似乎有點耳熟。這首HAHABABY主題曲，副歌部分似乎跟《吉伊卡哇》的歌曲〈睡衣派對之歌〉有點雷同，〈睡衣派對之歌〉副歌同樣是重複的歌詞：「嗚、嗚、哇哇、嗚哇」，兩者節奏也很類似，讓人不禁質疑，HAHABABY是不是連主題曲都有抄襲的問題。大家聽了兩首歌的對比也紛紛留言討論：「這個就真的抄得太噁了」、「我放給我兒子聽，問他像什麼，沒給任何提示，他說很像吉伊卡哇的旋律」、「目前聽片段覺得幾個音像而已，可能要聽完整版才能確定，但我不想殘害我的耳朵」。不過也有人認為，相似度其實不高：「我是覺得不像啦 吉伊卡哇很抓耳朵，他們的很土」、「衣服不予置評，但歌曲…音癡的人都聽得出來不一樣」、「不是要護航還是什麼，但就真的不像」。針對這些抄襲疑雲，《NOWNEWS今日新聞》記者已與HAHABABY團隊聯繫，但至截稿前尚未得到回應。