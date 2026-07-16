2026年美加墨世界盃（FIFA World Cup）即將迎來最後高潮，西班牙、阿根廷誰將奪下冠軍寶座，全世界的球迷高度關注。不過，美國聯準會（Fed）公布的最新《褐皮書》（Beige Book）指出，世界盃雖為美國部分主辦城市，帶來不小的觀光與消費商機，讓酒吧、餐廳、飯店蒙受其惠，但整體而言，這波「世界盃紅利」仍難以掩蓋美國整體經濟消費力道放緩的警訊。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，世界盃期間，美國多個主辦城市都吸引大量旅客湧入，帶動餐飲、住宿及觀光需求，但各地受惠程度並不一致，可摘要為以下3點：
1. 世界盃紅利侷限於特定產業： 世界盃確實帶動了主辦城市的酒吧、餐廳與部分飯店的業績，但並未能轉化為更廣泛的經濟成長引擎。
2. 消費者大砍「非必要支出」： 由於油價上漲，全美消費者的非必要支出受到壓制，許多人開始尋找更便宜的替代品，或減少娛樂消費。
3. 加拿大遊客大幅減少： 受川普政府的關稅政策與主權威脅影響，加拿大遊客入境美國的人數明顯下滑，重創美國東北部等地的觀光業。
波士頓聯邦準備銀行（Boston Fed）表示，世界盃初期的飯店訂房率不如預期，直到業者調降房價後，住房率才回升。另一方面，酒吧因賽事帶動啤酒銷售成長，蘇格蘭球迷湧入期間，甚至有部分酒吧一度出現啤酒售罄的情況。至於來自加拿大的旅客，雖然比去年夏天還多，但仍遠低於歷史平均水準，尤其對緬因州沿海、佛蒙特州北部觀光業衝擊尤為明顯。
紐約聯邦準備銀行（New York Fed）也提出相似觀點，即部分餐廳、酒吧受惠於世界盃，營收表現強勁；但也有餐飲業者反映，國際旅客減少，尤其加拿大旅客明顯下滑，甚至有百貨業者抱怨，賽事帶來的更多人流，並未轉化為實際的銷售額。
舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）則補充，舉辦世界盃賽事的城市，旅遊需求旺盛，反觀其它沒有舉辦賽事的市場，當地居民卻開始縮減在餐廳、飯店及娛樂上的支出，突顯出一個「兩極化」的消費市場。
最後，聯準會的報告總結道，儘管球迷願意為4年一度的體育盛事掏錢，購買昂貴的門票，但也排擠了其它日常消費，在油價高漲、生活成本上升的壓力下，美國民眾的消費態度已轉趨保守，世界盃短暫的經濟刺激，恐難扭轉整體消費動能轉弱的趨勢。
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1. 世界盃紅利侷限於特定產業： 世界盃確實帶動了主辦城市的酒吧、餐廳與部分飯店的業績，但並未能轉化為更廣泛的經濟成長引擎。
2. 消費者大砍「非必要支出」： 由於油價上漲，全美消費者的非必要支出受到壓制，許多人開始尋找更便宜的替代品，或減少娛樂消費。
3. 加拿大遊客大幅減少： 受川普政府的關稅政策與主權威脅影響，加拿大遊客入境美國的人數明顯下滑，重創美國東北部等地的觀光業。
波士頓聯邦準備銀行（Boston Fed）表示，世界盃初期的飯店訂房率不如預期，直到業者調降房價後，住房率才回升。另一方面，酒吧因賽事帶動啤酒銷售成長，蘇格蘭球迷湧入期間，甚至有部分酒吧一度出現啤酒售罄的情況。至於來自加拿大的旅客，雖然比去年夏天還多，但仍遠低於歷史平均水準，尤其對緬因州沿海、佛蒙特州北部觀光業衝擊尤為明顯。
紐約聯邦準備銀行（New York Fed）也提出相似觀點，即部分餐廳、酒吧受惠於世界盃，營收表現強勁；但也有餐飲業者反映，國際旅客減少，尤其加拿大旅客明顯下滑，甚至有百貨業者抱怨，賽事帶來的更多人流，並未轉化為實際的銷售額。
舊金山聯邦準備銀行（San Francisco Fed）則補充，舉辦世界盃賽事的城市，旅遊需求旺盛，反觀其它沒有舉辦賽事的市場，當地居民卻開始縮減在餐廳、飯店及娛樂上的支出，突顯出一個「兩極化」的消費市場。
最後，聯準會的報告總結道，儘管球迷願意為4年一度的體育盛事掏錢，購買昂貴的門票，但也排擠了其它日常消費，在油價高漲、生活成本上升的壓力下，美國民眾的消費態度已轉趨保守，世界盃短暫的經濟刺激，恐難扭轉整體消費動能轉弱的趨勢。
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