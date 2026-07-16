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2026年世界盃決賽對戰組合正式出爐，阿根廷將與西班牙爭奪大力神盃。除了冠軍之戰備受期待外，另一個跨越近20年的故事也再次成為球迷熱議的焦點。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）將在決賽迎戰西班牙超新星亞馬爾（Lamine Yamal），而兩人在19年前的一組梅西抱著還是嬰兒的亞馬爾洗澡舊照，如今成為全球球迷瘋傳的經典合照，許多球迷紛紛直呼：「這連電影都演不出來」、「太扯了」、「誇張」。2007年，當時年僅20歲的梅西，參與《每日體育報》與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作的公益月曆拍攝活動。透過抽籤，一戶巴塞隆納家庭獲得與一線隊球員共同拍攝的機會，而被抽中的嬰兒，正是當時還不到1歲的亞馬爾。拍攝地點設在諾坎普球場客隊更衣室，攝影師蒙福特（Joan Monfort）安排了一個特別的場景：「梅西替嬰兒洗澡」。畫面中，只見梅西低著頭，小心翼翼地替浴盆裡的亞馬爾沖水，另一組照片則是他用毛巾包裹著亞馬爾，輕輕抱在懷中，留下極具紀念價值的瞬間。根據《ESPN》報導指出，這組無價的照片出自自由攝影師蒙福特（Joan Monfort）之手。他回憶起2007年秋天在巴塞隆納球場客隊更衣室的拍攝場景，蒙福特透露：「當亞馬爾遇見梅西，那畫面簡直是奇蹟，但拍攝過程其實非常困難，」他進一步說「因為那時的梅西極度內向且害羞。他一進更衣室，就看到一個裝滿水和泡沫的塑膠浴盆，裡面還躺著一個小嬰兒，他一開始根本不知道該怎麼抱他。」幸好在亞馬爾母親希拉的協助與引導下，梅西才逐漸放鬆，並用毛巾將小亞馬爾溫柔包裹在懷中，順利完成了這組照片。蒙福特表示，自己完全沒想到這張照片會在十多年後引起全球轟動：「能與如此具震撼性的事件聯繫在一起，老實說，這是一種非常奇妙且美好的感覺。」這組照片多年來始終鮮少受到關注，直到2024年歐洲國家盃期間，亞馬爾父親穆尼爾（Mounir Nasraoui）在社群平台重新分享照片，並寫下「兩位傳奇的開始」，瞬間引爆全球討論。攝影師隨後才證實，照片中的嬰兒確實就是如今效力西班牙國家隊的亞馬爾。如今，當年的嬰兒已成長為世界足壇最受矚目的新生代球星，而替他洗澡的梅西，依舊站在世界最高舞台。隨著阿根廷與西班牙雙雙挺進世界盃決賽，兩人有望首次在正式國際大賽正面交鋒，讓這段跨越19年的故事迎來最戲劇性的續篇。除了這段命運般的巧合，梅西也將再次挑戰世界盃歷史紀錄。這將是他生涯第3度站上世界盃決賽舞台，追平巴西傳奇隊長卡福（Cafu）保持的紀錄。另一方面，39歲的梅西近期狀態依舊火燙，包含俱樂部與國家隊在內，已連續13場比賽都有進球或助攻，創下個人生涯第二長的連續參與進球紀錄，距離2011年締造的14場紀錄僅差1場。19年前，梅西懷中抱著的是一名剛出生不久的嬰兒；19年後，兩人卻分別代表阿根廷與西班牙，在世界盃決賽爭奪最高榮耀。這段宛如命運安排的故事，也讓本屆世界盃冠軍戰增添更多傳奇色彩。