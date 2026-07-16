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台灣資深導演王時政於6月24日安詳辭世，享壽83歲，消息昨（15）日由演藝工會理事長曹雨婷證實，他生前最後貼文也被翻出，今年五月底他才在社群發文寫下「最近瘦了」，沒想到人就這樣離開了，讓許多觀眾感到難過。王時政縱橫台灣影壇、電視圈逾半世紀，執導約30部作品，曾以電影《手足情深》入圍金馬獎，《不要離開我》、《小旦》兩度拿下金鐘獎最佳單元劇，是台灣影視發展史中重要的人物之一。演藝工會理事長曹雨婷昨日證實死訊，透露前陣子整理照片想傳給王時政，卻始終沒有回覆，直到家屬代為回訊才得知他已離世，讓她悲痛直呼難以接受。家屬將於7月17日上午在台北市懷愛館景行樓舉行公祭，送別這位資深名導。而王時政生前最後一次更新社群是在今年5月底生日之前，當時他還幽默感嘆自己「現在瘦了」，沒想到卻成為了他在網路上的最後足跡，讓粉絲感到相當不捨。王時政活躍於1970、1980年代，代表電影包括《蠻牛的兒子》、《出外人》、《手足情深》、《春寒》、《情海斷腸花》、《荷葉蓮花藕》、《溫馨在我心》、《愛情大進擊》等；電視作品則有《上錯天堂投錯胎》、《握緊我的手》、《不要離開我》、《小旦》等。