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▲庫庫雷利亞的爆炸頭更讓他經常被調侃是「燙頭髮的耶穌」。（圖／庫庫雷利亞IG@cucurella3）

在2026世界盃大放異彩的西班牙國腳庫庫雷利亞（Marc Cucurella），這次比賽也頂著招牌「爆炸頭」登場，這髮型曾讓他在英超與國際賽場被罵翻，挨轟像貴賓狗，但他表示自己決不會剪掉，背後真相藏有濃濃洋蔥。原來，庫庫雷利亞的大兒子有自閉症，為了讓兒子在家看轉播也能一眼認出爸爸，他才留了這醒目的髮型，盡顯溫柔父愛。庫庫雷利亞身為頂級後衛，這頭長捲髮在他的職業生涯中，確實為他帶來不少麻煩。最著名的事件莫過於2022年英超賽場上，他曾遭熱刺後衛羅米洛（Cristian Romero）惡意揪住頭髮後直接摔倒在地。當時無數黑粉與名嘴紛紛開酸，認為這種髮型在激烈的足球場上根本是「自找麻煩」。網路上更是充斥著球迷對庫庫雷利亞外表的尖銳批評，紛紛叫他「快去剪頭髮」，認為就是他的爆炸頭擋住了進攻視線。面對排山倒海的批評與球場上的實體攻擊，庫庫雷利亞每次被記者問到是否考慮修剪頭髮時，總是無比堅定地回答：「我絕對不會剪！」因為這並不是為了耍帥，而是他身為父親的堅持。原來，庫庫雷利亞的大兒子患有自閉症，對於外界人事物的認知與聚焦比一般孩子更加困難。，庫庫雷利亞才特地維持這頭極具辨識度的誇張捲髮。另外，也有一說法稱他早期留爆炸頭，是媽媽要求的，因為媽媽也想在觀眾席一眼就能認出兒子的存在。而今年是28歲的庫庫雷利亞第一次進入國家隊，出征世界盃，昨日在4強賽中，西班牙成功凍結了法國的強勁攻勢，庫庫雷利亞被認為是封鎖姆巴佩（Kylian Mbappé）的頭號功臣，西班牙最終以2:0的成績取勝，晉級到決賽，20日將與阿根廷角逐2026世界盃冠軍。