美國中央司令部（CENTCOM）15日表示，已針對伊朗實施海上封鎖，並使一艘試圖駛向伊朗港口的空載油輪，喪失航行能力。
美國中央司令部聲稱，涉事部隊油輪「M/T Belma」號，當時正經由國際水域開向哈爾克島，過程中試圖違反美方封鎖令，還無視多次警告，美軍於是出動軍機，向該船發射「地獄火」飛彈（Hellfire missile），使其喪失航行能力並停止駛往伊朗。
美軍並在美東時間15日下午3點，對伊朗發起當天第2波打擊行動，鎖定伊朗用於威脅荷姆茲海峽航行自由之軍事能力，強調美軍正在根據三軍統帥（川普）的指示，追究伊朗的責任，會繼續保持警惕，確保封鎖措施貫徹。
隨著美國持續襲擊伊朗海岸防禦設施、飛彈基地，並重新實施海上封鎖，伊朗則威脅要切斷更多地區的能源出口，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Qalibaf）聲稱，正與美國進行一場「存亡之戰」。
不過，雖然美國一直試圖將伊朗逼回談判桌，但似乎已陷入僵局，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）透過伊朗官媒表示，德黑蘭目前沒有談判計劃，會持續專注於國防事務。
巴蓋伊並補充道，美伊諒解備忘錄只有在維護國家利益和安全的前提下，才對伊朗有價值，若對方違約，伊朗也會在必要時停止履約、採取反制。
原文連結：US strikes Iran again as Tehran warns of 'existential war' with America
我是廣告 請繼續往下閱讀
美軍並在美東時間15日下午3點，對伊朗發起當天第2波打擊行動，鎖定伊朗用於威脅荷姆茲海峽航行自由之軍事能力，強調美軍正在根據三軍統帥（川普）的指示，追究伊朗的責任，會繼續保持警惕，確保封鎖措施貫徹。
不過，雖然美國一直試圖將伊朗逼回談判桌，但似乎已陷入僵局，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）透過伊朗官媒表示，德黑蘭目前沒有談判計劃，會持續專注於國防事務。
巴蓋伊並補充道，美伊諒解備忘錄只有在維護國家利益和安全的前提下，才對伊朗有價值，若對方違約，伊朗也會在必要時停止履約、採取反制。
原文連結：US strikes Iran again as Tehran warns of 'existential war' with America
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。