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2026世界盃4強剛落下帷幕，阿根廷以2：1戲劇性逆轉擊敗英格蘭，挺進最終決賽，不過在這場歷史性的勝利過後卻蒙上了一層政治陰影。在比賽結束後，阿根廷球員在場上公開展示了一面「福克蘭群島屬於阿根廷」涉及敏感領土主權爭議的政治性大字報，此舉已觸碰國際足協（FIFA）與國際足球協會理事會（IFAB）的規範紅線，阿根廷恐將因此面臨禁賽或罰款等重大處罰。根據《紐約時報》報導，阿根廷球員賽後在慶祝時，從看台接過球迷遞下的橫幅，隨後在球場上將其完整展開。橫幅上寫著「Las Malvinas son Argentinas」，意即「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」。這也是阿根廷對福克蘭群島的官方稱呼，長年涉及阿根廷與英國之間的主權爭議，因此被視為高度敏感的政治議題。由於FIFA與國際足球協會理事會（IFAB）均明文禁止球員在比賽期間展示涉及政治、宗教或個人立場的標語與圖像，因此這次事件也引發阿根廷是否違規的討論。IFAB《足球競賽規則》指出，球員裝備不得出現任何政治、宗教或個人性質的標語、圖像或訊息；若球員展示相關內容，將由賽事主辦單位、各國足協或FIFA依規定進行處分。此外，FIFA世界盃場館行為守則也禁止攜帶任何具有政治性、歧視性或冒犯性的旗幟、布條及標語，違規者可能遭到紀律處分。截至目前，FIFA尚未正式公布是否對阿根廷展開調查，不過已經有外媒試圖向FIFA詢問相關立場，目前還未知後續是否會有懲罰手段出現。馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）位於阿根廷東方約480公里的大西洋海域，目前為英國海外領地，但阿根廷始終主張擁有主權。雙方領土爭端可追溯至19世紀。1982年，阿根廷軍政府出兵佔領群島，引爆著名的福克蘭戰爭。歷時約兩個半月後，英國重新控制群島，戰爭造成255名英軍、649名阿根廷官兵及3名平民喪生，也讓這段歷史至今仍是兩國最敏感的政治議題之一。阿根廷將於台灣時間20日世界盃決賽迎戰西班牙，挑戰完成世界盃二連霸。若成功奪冠，阿根廷將成為世界盃歷史上第3支完成衛冕的國家隊。然而，在冠軍戰登場前，這起賽後展示政治標語事件，是否會讓衛冕軍收到FIFA的紀律處分，也成為外界關注焦點。