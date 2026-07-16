有關俄烏戰爭最新重要消息，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）負責人當地時間週三證實，目前由俄羅斯控制、歐洲最大的核電廠－札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant），其總工程師遭烏克蘭無人機炸死，隸屬於聯合國的國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，簡稱 IAEA）已發表譴責，但沒有具體提及烏克蘭或俄羅斯。
根據《路透社》報導，位於烏克蘭東南部的札波羅熱核電廠，在2022年初、俄烏戰爭爆發後不久便遭俄軍佔領，是歐洲最大的核電廠，擁有6個反應爐。
在那之後，俄烏雙方便經常互相指責，採取危害核安的軍事行動，而核電廠大部分工作人員居住的恩內爾霍達爾市（Enerhodar）也是常見的攻擊目標。
報導指出，扎波羅熱核電廠總工程師雅科夫列夫（Alexander Yakovlev）乘坐的汽車，15日上午遭烏克蘭無人機襲擊，司機也一同遇難。
Rosatom總裁利哈喬夫（Alexei Likhachev）指控西方國家，未能對核電廠遭受的襲擊做出反應，因而助長烏克蘭政府恐怖主義升級，並補充說過去2個半月，該地區遭受的襲擊已造成至少13人死亡、48人受傷。
俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）在社群媒體上要求IAEA和其他相關國際機構，必須徹查此事並譴責烏克蘭行徑。對此，IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，這類攻擊不可接受，嚴重威脅核安全，但沒有具體提及烏克蘭。
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在那之後，俄烏雙方便經常互相指責，採取危害核安的軍事行動，而核電廠大部分工作人員居住的恩內爾霍達爾市（Enerhodar）也是常見的攻擊目標。
報導指出，扎波羅熱核電廠總工程師雅科夫列夫（Alexander Yakovlev）乘坐的汽車，15日上午遭烏克蘭無人機襲擊，司機也一同遇難。
Rosatom總裁利哈喬夫（Alexei Likhachev）指控西方國家，未能對核電廠遭受的襲擊做出反應，因而助長烏克蘭政府恐怖主義升級，並補充說過去2個半月，該地區遭受的襲擊已造成至少13人死亡、48人受傷。
俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）在社群媒體上要求IAEA和其他相關國際機構，必須徹查此事並譴責烏克蘭行徑。對此，IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，這類攻擊不可接受，嚴重威脅核安全，但沒有具體提及烏克蘭。
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