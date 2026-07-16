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敗因一：圖赫爾極度保守的「鐵桶陣」自毀前路

▲消極策略在面對墨西哥等實力稍弱的對手時或許管用，但面對擁有梅西（Lionel Messi）的衛冕軍阿根廷，無異於玩火自焚。（圖／取自Selección Argentina in English X）

敗因二：關鍵換人失策 進攻好手枯坐板凳

敗因三：中場核心貝林漢姆慘遭凍結 進攻火力斷線

唯一亮點：小將斯賓塞臨危授命 拚勁值得讚賞

2026世界盃4強賽今（16）日上演經典「英阿大戰」，英格蘭靠著前鋒戈登（Anthony Gordon）在下半場第55分鐘的進球先拔頭籌，一隻腳都已經踏進了決賽大門。然而在比賽最後10分鐘，阿根廷展開絕地大反撲，最終以2：1硬生生奪走勝利。三獅軍團睽違60年重返世界盃決賽的夢想，在讀秒階段化為泡影。本場比賽英格蘭為何從三獅軍團秒變成三喵軍團？以下為您深入分析英格蘭鎩羽而歸的3大致命敗因。本場比賽最令人詬病的，莫過於英格蘭主教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在領先後的戰術調度。在戈登進球後，英格蘭一度掌控局面，場上仍有充足的空間利用防守反擊擴大領先、給予阿根廷致命一擊。然而，圖赫爾卻選擇在第71分鐘撤下威脅性最強的戈登，換上中後衛孔薩（Ezri Konsa）改打5後衛。雖然圖赫爾在賽後受訪時解釋是因為局勢早已失控才不得已換上防守組，不過這種在比賽還剩20多分鐘時就主動放棄控球、全線退守至自己半場「擺大巴」的消極策略，在面對墨西哥等實力稍弱的對手時或許管用，但面對擁有梅西（Lionel Messi）的衛冕軍阿根廷，無異於玩火自焚。英格蘭替補登場的防守球員伯恩（Dan Burn）與奧賴利（Nico O'Reilly）不僅沒能穩住陣腳，反而讓防線顯得更加混亂，最終在阿根廷的狂轟濫炸下徹底崩潰。除了防守端的主動退縮，圖赫爾在進攻端的用人抉擇也引發極大爭議。本場比賽他大膽啟用本屆尚未有進球進帳的羅傑斯（Morgan Rogers）出任右翼，雖然羅傑斯在第55分鐘送出精彩助攻回報信任，但當阿根廷扳平比分、英格蘭急需再度進攻時，整場比賽僅有25次觸球的羅傑斯明顯毫無威脅，卻被留在場上撐滿90分鐘。反觀替補席上坐擁薩卡（Bukayo Saka）、馬杜埃凱（Noni Madueke）等爆發力極強的邊路利刃，圖赫爾卻連一秒鐘的出場時間都沒給他們，而前鋒拉什福德（Marcus Rashford）更是直到補時第96分鐘、大勢已去時才被象徵性的換上場。在進攻端缺乏速度和生力軍去牽制阿根廷防線的情況下，英格蘭當然只能單方面挨打。英格蘭本屆世界盃能一路殺入四強，大半仰賴凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）聯手包辦的12顆進球。然而，此役阿根廷對貝林漢姆制定了極具針對性的防守策略。貝林漢姆整場比賽遭遇了阿根廷極為粗野、強硬的身體對抗，幾乎每次接球都會遭到對手粗暴的犯規與貼身肉搏。在空間被嚴重壓縮的情況下，貝林漢姆難以送出具威脅性的直塞球，也無法施展他標誌性的後插上進攻。加上英格蘭的攻勢過度依賴邊路，導致中路的貝林漢姆徹底神隱，英格蘭雙核心就此熄火。儘管戰果苦澀，但頂替先發的左後衛斯賓塞（Djed Spence）本場表現無疑是英格蘭最大的收穫。面對梅西與小西蒙尼（Giuliano Simeone）的輪番衝擊，這位25歲的熱刺邊衛展現了驚人的回追速度。第57分鐘，他在失位的情況下狂奔回防，在自家禁區內完成了一次乾淨俐落的關鍵鏟球，成功化解危機。進攻端他也頻頻在左路與戈登配合，製造了不少威脅。令人扼腕的是，阿根廷在第92分鐘攻入絕殺球前，斯賓塞疑似在幾秒鐘前意外受傷，才讓梅西抓到空間送出致命傳中，這抹遺憾也成了英格蘭悲情出局的縮影。