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女星大S（徐熙媛）過世1年多，遺產問題至今仍被外界高度關注，週刊爆料大S生前其實有在手機上打好遺囑，徐家人卻未執行，主要是因為這份打在備忘錄的遺囑不具法律效力。對此，律師張子特昨（15）日發文解釋，自立遺囑需滿足4條件才能被法院承認，除了需親筆簽名外，還需當事人手寫全文，別人代寫後再簽名也不行。據《鏡週刊》報導，大S生前有用手機寫下遺囑，針對財產進行分配，內容提到遺產將分給兒女還有老公具俊曄，以及她大姊徐熙嫻的孩子，但卻沒提到妹妹小S（徐熙娣）與母親S媽（黃春梅）。而最終這份遺囑並未被徐家人採納，主要原因是它並不具備法律效力。對此，宇達經貿法律事務所執業律師張子特昨日發文解釋，自立遺囑其實需要注意4點關鍵，全都滿足後，這份遺囑才能在法律上生效。首先是文件上必須明確寫到「遺囑」2個字，再來是當事人必須全文親自手寫：「不能使用電腦打字後列印再簽名或由他人代筆（不論口述代筆或抄寫）、或是使用電腦排版、語音輸入」。另外，寫完遺囑也必須寫下具體的撰寫日期，不能只有年月或是月日，一定要「年／月／日」3項要素全都齊全才能作數；最後，這份遺囑還要有當事人的親筆簽名，蓋印章或是壓手印都不算，符合這些條件後，遺囑才有機會被法院認可。