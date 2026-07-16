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阿根廷在2026世界盃4強戰以2：1逆轉英格蘭，成功闖進決賽，但比賽結束後，英國媒體顯然仍難以消化這場失利。《每日電訊報》賽後大篇幅清算阿根廷全場比賽中的爭議動作，從開賽初段的肢體碰撞、無球狀態下的小動作，到拖延時間、圍裁判抗議與賽後慶祝，全都被列入所謂「31宗罪」，甚至狠酸阿根廷不愧是「陰招大師」。這場英阿大戰火藥味十足，英格蘭一度取得領先，但阿根廷在下半場尾聲展開反撲，靠著恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）追平，隨後勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martinez）在傷停補時完成致勝進球，讓英格蘭從領先到出局只在短時間內發生，也讓賽後情緒全面升溫。《每日電訊報》認為，阿根廷從比賽一開始就有明顯意圖，不斷透過身體接觸、遲到鏟球與無球小動作干擾英格蘭節奏。報導列舉，麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、帕雷德斯（Leandro Paredes）、恩佐與小西蒙尼（Giuliano Simeone）等人，都曾在比賽前段對英格蘭球員做出具爭議的防守動作。英媒特別點名，英格蘭中場安德森（Elliot Anderson）多次成為阿根廷壓迫與犯規對象，貝林漢姆（Jude Bellingham）也不斷與阿根廷球員發生肢體碰撞。報導形容，阿根廷並非只是單純防守強硬，而是持續試圖激怒英格蘭球員，讓湯瑪斯・圖赫爾（Thomas Tuchel）執教的球隊陷入情緒戰。比賽第36分鐘，梅西（Lionel Messi）帶球突破後遭安德森猛烈撞倒，安德森因此領到黃牌。英媒指出，阿根廷球員隨後集體向裁判抗議，其中麥卡利斯特與帕雷德斯甚至試圖向裁判施壓，要求對英格蘭隊長哈利・凱恩（Harry Kane）做出更嚴厲處分。這段插曲也讓英格蘭替補席情緒升高，圖赫爾被拍到相當激動。《每日電訊報》認為，阿根廷不只在球場內製造身體對抗，也試圖在判決與心理層面擾亂英格蘭，讓比賽逐漸變成一場充滿挑釁與抗議的消耗戰。除了犯規與肢體碰撞，英媒也把阿根廷的拖延時間與慶祝動作列入清算範圍。報導提到，上半場補時階段，英格蘭準備快速擲界外球時，阿根廷替補席疑似把舊球丟回場內，干擾英格蘭重新開球。比賽尾聲，阿根廷門將馬丁內斯（Emiliano Martinez）在接住高球後倒地拖延時間，也被英媒列為其中一項爭議。恩佐進球後，羅梅羅（Cristian Romero）在皮克福德（Jordan Pickford）面前大聲慶祝，同樣被認為是挑釁行為。終場後，阿根廷球員狂喜慶祝，也讓部分英格蘭球員情緒爆發。英媒提到，迪恩・亨德森（Dean Henderson）推搡勞塔羅，羅傑斯（Morgan Rogers）也與多名球員發生肢體衝突，貝林漢姆則疑似拍打阿根廷替補球員後腦，讓賽後火藥味繼續延燒。