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中國網路最近發起了「最不想點開他的劇」新生代男星票選，不少人氣流量男星紛紛上榜，包括王鶴棣、王一博、張凌赫等當紅演員都名列前茅，而第一名則是在《雪之羽》中展露頭角的田嘉瑞。奪下第一名的是憑《雲之羽》打開知名度的田嘉瑞，近年他陸續出演《大夢歸離》、《月鱗綺紀》，並在《燃霜為晝》首度擔綱男主角，但部分網友認為他的演技與扛劇能力仍有進步空間。第二名則是因《蒼蘭訣》爆紅的王鶴棣，戲約不斷的他出演《大奉打更人》等作品都受到關注，但配音台詞、演技還是常成為討論焦點；第三名為靠著《逐玉》爆紅的古裝男神張凌赫，憑高顏值與古裝造型吸粉，但演技評價也是超兩極。第四名是王一博，他靠《陳情令》躍升頂流後，近年積極挑戰《冰雨火》、《追風者》等不同題材，雖然演技逐漸獲得肯定，仍被部分網友投票列入榜單；第五名則是以《傳聞中的陳芊芊》、《永夜星河》圈粉的丁禹兮。第6至第10名依序為鄧為、侯明昊、宋威龍、張新成、曾舜晞，其中張新成、宋威龍與曾舜晞雖然也在榜上，但許多觀眾認為他們的演技其實還不錯，但還有進步的空間。