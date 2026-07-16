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英格蘭在2026世界盃4強戰以1：2遭阿根廷逆轉，無緣晉級決賽，而這場敗仗最殘酷的數據也在賽後曝光。根據《CBS Sports Golazo》統計，英格蘭第55分鐘靠戈登（Anthony Gordon）進球取得領先後，直到阿根廷第90+2分鐘由勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martinez）完成絕殺，這段37分鐘內，英格蘭控球率竟只有12％，幾乎完全被阿根廷壓在半場內猛攻。英格蘭原本在第55分鐘打破僵局，戈登把握機會破門，讓球隊距離世界盃決賽只差一步。不過，領先後的英格蘭沒有乘勝追擊，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）選擇把陣型往後收，試圖用防守守住1球優勢，結果反而讓阿根廷取得大量控球權與進攻空間。從比賽內容來看，英格蘭領先後明顯失去主動權。CBS統計指出，從第55分鐘到第90+2分鐘，阿根廷掌握高達88％控球率，英格蘭僅有12％。這代表英格蘭在最關鍵的收官階段，幾乎無法把球留在腳下，也無法透過控球降低阿根廷攻勢。阿根廷則在這段時間打出潮水般進攻，不斷透過梅西（Lionel Messi）、恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）與邊路推進撕扯英格蘭防線。英格蘭防線雖然一度撐住壓力，但長時間被動挨打，最終還是付出代價。比賽第85分鐘，恩佐替阿根廷攻進追平球，讓英格蘭原本握在手中的決賽門票開始動搖。傷停補時第2分鐘，替補登場的勞塔羅再補上致命一擊，接獲梅西助攻後完成絕殺，幫助阿根廷2：1逆轉英格蘭，連續2屆世界盃闖進決賽。這場敗仗也讓圖赫爾的保守戰術受到質疑。英格蘭在取得領先後，沒有繼續維持前壓與控球，而是提前進入守成模式；但面對擁有梅西與多名技術型中場的阿根廷，過度退守等於把比賽節奏拱手讓人。