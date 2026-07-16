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2026年美加墨世界盃四強準決賽上演激烈的「英阿大戰」，英格蘭在率先取得1比0領先的優勢下，最終遭阿根廷以2：1逆轉絕殺，無緣挺進冠軍戰。英格蘭在領先後全面退守的戰術，被外界抨擊宛如「慢性自殺」，看台上的傳奇球星貝克漢（David Beckham）在看到英格蘭隊遭追平時，被拍到雙手摀臉、不忍直視的絕望畫面。英格蘭在取得1：0領先後，戰術趨於保守，試圖死守一球優勢。這項決定讓他們付出了慘痛代價。根據賽後數據統計，從英格蘭進球到阿根廷攻入超前分的這段期間，阿根廷的控球率高達 88%，傳球次數更以266：38形成壓倒性的差距。對此，擔任BBC評論員的英格蘭傳奇前鋒魯尼（Wayne Rooney）直言不諱地批評了球隊的戰術調整：「我們取得1：0領先後，就改打五後衛、甚至六後衛。你要是讓阿根廷不斷壓上來，麻煩就大了。」魯尼無奈表示，英格蘭等於是主動交出了比賽的控制權，面對阿根廷這種頂級水準的球員，一旦讓對手輕鬆拿球，就注定會陷入困境。英格蘭退縮防守的代價，在阿根廷中場恩佐（Enzo Fernandez）攻破大門扳平比分時徹底浮現。轉播鏡頭捕捉到看台上的英格蘭名宿貝克漢，在目睹球隊遭追平的瞬間，難掩失落地用雙手緊緊摀住臉龐，這個畫面也成為英格蘭球迷今晚心碎的縮影。賽後，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）接受《BBC One》訪問時難掩失落，他坦言球隊在比賽大部分時間都踢得不錯，但在1比0領先後，心態上開始只想著守住優勢。「到了這個級別的較量，這樣遠遠不夠。真的很遺憾，因為我們付出了那麼多才走到這裡，隊員們拼盡了全力，流血、流汗、流淚，最後卻功虧一簣，實在太難受了。」凱恩回憶場上的窒息感，指出阿根廷在落後時壓上更多人手發起一波波衝擊，而英格蘭在對位上逐漸跟不上節奏。「隊友們都在拼命封堵，但到最後還是差那麼一點。等他們連進兩球之後，我們試圖找回一些東西，但始終沒能重新掌握比賽的節奏。」總結這趟世界盃之旅，凱恩表示球隊經歷了許多高光時刻，也再次闖入了四強，但總是差臨門一腳。「我們一直在說『敲門』——我們已經很接近了，只是在賽事末段還差那麼一口氣。這些大賽對身體、心理和壓力的消耗非常大，我們展現了韌性，但始終缺少那最後一塊拼圖。」